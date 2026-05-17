INFOTEP y TKNIKA firman alianza para impulsar la innovación y la formación técnica

El acuerdo impulsará proyectos conjuntos de investigación aplicada, intercambio técnico y modernización de los procesos formativos.

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País Vasco, España. -La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnicos Profesional INFOTEP, Maira Morla Pineda, y la directora ejecutiva del Centro de Investigación Aplicada de Formación Profesional de Euskadi (TKNIKA), María Pilar Alonso Suárez, firmaron el protocolo que está orientado al intercambio de conocimientos, la investigación aplicada y el fortalecimiento de capacidades en la formación técnico profesional.

Ambas directoras coincidieron en destacar la importancia de construir alianzas internacionales que contribuyan al fortalecimiento del capital humano, la competitividad y el desarrollo sostenible.

Asimismo, Morla Pineda afirmó que esta alianza representa “la voluntad firme de dos entidades comprometidas con la excelencia, la innovación aplicada y la formación del talento humano, de unir esfuerzos para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más dinámico, tecnológico y globalizado”.

Sostuvo que la formación técnico profesional debe evolucionar al ritmo de las transformaciones productivas y sociales, resaltando que hoy más que nunca se requieren instituciones capaces de anticiparse al futuro y construir modelos formativos modernos, inclusivos y sostenibles.

Indicó que para el INFOTEP este acuerdo posee un valor estratégico extraordinario, debido a que TKNIKA se ha consolidado como un referente internacional en investigación aplicada e innovación dentro de la formación técnico profesional.

Sobre el protocolo de cooperación

El acuerdo suscrito entre el INFOTEP y TKNIKA permitirá desarrollar acciones conjuntas orientadas a modernizar los procesos de formación, fortalecer la innovación educativa y promover respuestas más ágiles frente a los cambios tecnológicos y productivos.

La iniciativa contempla la ejecución de proyectos vinculados a investigación aplicada, transformación digital y desarrollo de competencias especializadas, priorizando áreas estratégicas para la competitividad y el fortalecimiento del talento humano.

De igual manera, ambas instituciones impulsarán programas de cooperación técnica para el intercambio de experiencias, acompañamiento especializado y transferencia de conocimientos en metodologías innovadoras de formación técnico profesional.

El protocolo también abre oportunidades para la realización de encuentros académicos, espacios de articulación institucional y actividades de actualización técnica que favorezcan la incorporación de nuevas tendencias educativas y tecnológicas en los procesos formativos.

Otro de los aspectos relevantes del acuerdo es la promoción de iniciativas colaborativas orientadas al desarrollo sostenible y a la creación de soluciones formativas adaptadas a las necesidades actuales de los sectores productivos y las nuevas dinámicas laborales.

Representación del INFOTEP

La representación del INFOTEP visitó las instalaciones de TKNIKA, donde conoció de primera mano los procesos de innovación, investigación aplicada y transformación de la formación profesional que desarrolla esa institución.

Durante el recorrido, la delegación mostró interés en identificar experiencias, metodologías y modelos de enseñanza que puedan ser adaptados y replicados en la República Dominicana, especialmente en áreas vinculadas a la innovación educativa, la actualización tecnológica, la formación basada en competencias y la articulación con las necesidades del sector productivo.

También visitaron las instalaciones del IMH Campus, reconocido como uno de los centros pioneros en España en la implementación del modelo de formación dual, basado en la combinación del aprendizaje académico y la experiencia laboral remunerada en empresas del sector industrial.

La misma estuvo integrada por Leonardo Manuel Gil, viceministro de Trabajo y presidente de la Junta de Directores del INFOTEP; el coronel FARD, José R. Reyes Suárez, director general de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; Mario Pujols y Aguie Lendor, representantes del sector empresarial; así como Sol Amantina Delgado y Esperidón Villa Paredes, representantes del sector laboral. Y Edgar Pimentel Yost, director de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales del INFOTEP.