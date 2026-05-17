Por Tyrone Dotel

Santo Domingo Este, R.D. El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), inició su proceso de licitación para la adquisición, instalación y puesta en marcha de un moderno Laboratorio de Semiconductores, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer las capacidades académicas y tecnológicas de la institución, en una de las industrias de mayor crecimiento e impacto global.

Actualmente, el ITSC ya ha impartido tres cuatrimestres de la carrera Técnico Superior en Tecnología de Semiconductores, consolidando así los primeros pasos de una propuesta académica pionera en el país, orientada a preparar talento técnico especializado, para una industria considerada estratégica a nivel mundial.

El rector del ITSC, doctor José Ramón Holguín, destacó que este proyecto representa un paso importante dentro del proceso de modernización académica y tecnológica que desarrolla la institución.

“El fortalecimiento de capacidades en áreas de alta especialización técnica forma parte de la visión de futuro del ITSC. Estamos creando condiciones para que nuestros estudiantes puedan acceder a una formación alineada con las nuevas demandas de la economía global y los procesos de transformación tecnológica que vive el mundo”, aseguró Holguín.

De acuerdo con el pliego de condiciones del proceso, el laboratorio será desarrollado bajo modalidad “llave en mano” e incluirá diseño técnico, suministro, instalación, integración, puesta en marcha y capacitación especializada para docentes y personal técnico del ITSC. Asimismo, incorporará tecnologías alineadas con estándares internacionales utilizados en la industria de manufactura tecnológica y microelectrónica.

El laboratorio incluirá una sala limpia modular de demostración, sistemas robóticos industriales de alta precisión, plataformas virtuales de simulación, sistemas EFEM para manipulación automatizada de obleas y programas de capacitación técnica y pedagógica con estándares internacionales.

Con esta iniciativa, el ITSC reafirma su compromiso con el desarrollo de una educación técnica superior pertinente, innovadora y conectada con las demandas del sector productivo, impulsando nuevas oportunidades de formación para jóvenes dominicanos, en áreas estratégicas para el futuro económico y tecnológico del país.