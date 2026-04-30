Por: María Hernández

El Día de los Trabajadores encuentra a hombres y mujeres que laboran, en dependencias públicas y privadas, con las mismas necesidades de hace décadas y con una canasta familiar básica cada vez con precios inalcansables para las clases más desposeídas de nuestro país.

Visitar un supemercado, colmado y hasta guaguas plataneras es salir con pocos productos, aunque se lleve la misma cantidad de dinero que en otras ocasiones.

A la ciudadanía que se alimenta del día a día, se le hace difícil comprar alimentos para «las tres calientes», como dice el pueblo y se han visto en la necesidad de tener que reducir la ingesta diaria a solo dos comidas, desayuno y cena, no desayuno, comida y cena, como acostumbraba.

Para hacer un poco de historia tenemos que, el Día de los Trabajadores que se celebra el 1 de mayo, conmemora la lucha de los obreros de Chicago, en 1886 por una jornada laboral de 8 horas,como se documenta en varias plataformas al respecto.

Fue instituido por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en París en el año 1889 en conmemoración a esos trabajadores que fueron ejecutados por reclamar sus derechos laborales en la huelga que inició en una fecha como la que hoy se recuerda.

En la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional la lucha por reivindicaciones no se detiene, en diferentes ámbitos.

El desempleo sigue en aumento dando lugar al trabajo informal de los que se las ingenian para sobrevivir después de quedar sin el sustento de su familia.

Se puede encontrar reducción de la empleomanía en diferentes áreas, una de las más recientes en el sector transporte con la inclusión de nuevos corredores, tanto en el sector privado como en los autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobúses (OMSA), en donde se han desplazado a las mujeres que hacían la función de cobradoras y que también en el corredor de la avenida Independencia han sido separadas de sus puestos de trabajo.

Los maestros denuncian la falta de profesionales de la educación en diferentes centros escolares. Los médicos también señalan la carencia de médicos, enfermeras y equipos en los centros hospitalarios, por solo mencionar dos de los sectores básicos en los entornos laborales de nuestro país.

A pesar de que, de acuerdo a datos de la institución Trading Economics, la tasa de desempleo en nuestro país disminuyó al 5 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 desde el 5.30 por ciento en el tercer trimestre de 2025, se tienen datos de que la tasa de desempleo enl a República Dominicana promedió 9.73 por ciento desde el año 2000 hasta 2025 y alcanzó un máximo histórico de 19.70 por ciento en el tercer trimestre de 2004, así como un mínimo récord de 3.20 por ciento en el segundo trimestre de 2020.

Los datos en números pueden presentar un panorama, cuando se observa desde las oficinas, sin embargo cuando se va al terreno y se palpa la realidad cotidiana de la mayoría de los dominicanos, la conclusión es que muchos sectores de la población lo que hacen es sobrevivir con sueldos mínimos, los que están empleados.

En nuestro país, en el 2025, la población ocupada alcanzó los 5,168,878 trabajadores, en edades de 15 a 39 años, lo que representa el 82.5%.

En este 2026 la población ocupada superó los 5.1 millones, según datos recientes publicados en un escrito del periódico Listín Diario.

Que el Día de los Trabajadores transcurra con nuevas conquistas para los hombres y mujeres que, en la actualidad se encuentran desempleados y sin posibilidad de conseguir un nuevo trabajo, en corto plazo.