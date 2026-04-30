Por Maria Estela

El panel se enmarca en las actividades relacionadas al 4to aniversario de la Fundación. El evento se llevará a cabo el próximo 30 de abril de 2026, en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., en las instalaciones del Ateneo Dominicano, ubicado en la Félix María Lluberes # 18, Gazcue. D.N. La Fundación + Mujeres Polítikas, hace justicia al recordar los nombres y el rol activo desempeñado por las heroínas en la Revolución de Abril, para que el discurrir del tiempo no borre sus huellas y para que las futuras generaciones emulen su heroísmo.

La actividad reunirá a destacadas figuras del ámbito jurídico, político y social, quienes aportarán sus perspectivas sobre la participación de las mujeres en la Revolución de Abril de 1965.

El panel estará integrado por el Dr. Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL); Vanahí Bello Dotel, destacada abogada y servidora pública; Esmeralda Mancebo, diputada del Parlamento Centroamericano en la República Dominicana; Soraya Aquino, presidenta del Partido Solidario Cristiano; Fanny Sánchez, abogada y psicóloga y María Estela de León, presidenta de la Fundación + Mujeres Polítikas.

A través de este encuentro, la Fundación busca visibilizar el legado histórico de las mujeres en la gesta, destacando su arrojo, compromiso social, para defender en las calles la vuelta al orden democrático y devolverle a la Patria el decoro. En un contexto marcado por profundas tensiones políticas y sociales, su accionar contribuyó significativamente a la defensa de los ideales democráticos y la soberanía nacional.

La Fundación + Mujeres Polítikas, entidad organizadora del evento, reafirma con esta iniciativa su compromiso con la promoción del liderazgo femenino, el fortalecimiento de la participación política de la mujer y la generación de espacios de diálogo que contribuyan al desarrollo de una sociedad más inclusiva, equitativa y consciente de su historia.

Las organizaciones que acompañan a la Fundación + Mujeres Polítikas en el Panel son: El Ateneo Dominicano, la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos, El Comité de los Derechos Humanos, la Fundación Princesa del Siglo 21, El Voluntariado Juvenil por la Democracia, el Colectivo Femenino Internacional para la Democracia y el Centro de Liderazgos de Mujeres de las Américas.