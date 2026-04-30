El Narcisismo Femenino: La Manipulación Invisible en la Era Digital

Por Dr. Ramón Ceballo

He decidido escribir este artículo a partir de inquietudes recurrentes en la República Dominicana, donde se observa un patrón, cuando el hombre deja de asumir el rol de proveedor, algunas relaciones derivan en conflictos y acusaciones que desplazan la responsabilidad y evidencian dinámicas de dependencia y control.

En el imaginario social, el narcisismo suele vincularse a figuras ruidosas, dominantes y abiertamente egocéntricas. Sin embargo, cuando este patrón emerge en la mujer, adquiere matices más discretos, complejos y, en muchos casos, difíciles de detectar.

Desde la psicología contemporánea, estas manifestaciones se asocian al trastorno narcisista de la personalidad, aunque conviene precisar que no todo rasgo implica un diagnóstico formal. Aun así, sus efectos en los vínculos pueden resultar profundamente perturbadores.

A diferencia del estilo exhibicionista, el perfil femenino tiende hacia formas vulnerables o encubiertas. Aquí, la sensación de superioridad no se expresa mediante arrogancia explícita, sino a través de la victimización estratégica.

La mujer narcisista construye una narrativa donde el sufrimiento y el sacrificio ocupan el centro, generando en los demás una deuda emocional constante. En ese marco, cualquier señalamiento es reinterpretado como ataque, y la crítica no se confronta, se diluye, se desarma y termina neutralizada mediante la culpa.

En el ámbito laboral, estas dinámicas operan de manera indirecta. La competencia no irrumpe de forma abierta, sino que se desplaza hacia lo relacional, donde actúa con mayor eficacia. Aparece en rumores sutiles, comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación, exclusiones silenciosas o apropiación de logros ajenos acompañada de desvalorización.

El resultado es un clima organizacional erosionado, donde la confianza se fragmenta y surgen jerarquías invisibles en las que el control no se impone, sino que se infiltra.

En la esfera íntima, el vínculo suele seguir un ciclo predecible. Todo comienza con la idealización, intensidad afectiva, validación constante y sensación de exclusividad. Luego surge la apropiación, donde la pareja deja de ser autónoma y pasa a integrarse en la identidad del otro.

Más adelante aparece la devaluación, caracterizada por frialdad, críticas sutiles y desgaste progresivo. Finalmente, el proceso desemboca en el descarte o en una dependencia emocional sostenida.

Este patrón se sostiene mediante el llamado refuerzo intermitente, una alternancia entre cercanía y distancia. Los momentos de afecto activan circuitos de recompensa, mientras que el rechazo genera tensión emocional. El resultado es una dinámica altamente adictiva, marcada por la confusión y el apego.

En la familia, el impacto suele ser silencioso pero profundo. Los logros ajenos pueden percibirse como amenazas, dando lugar a dinámicas de competencia incluso entre vínculos cercanos. El afecto deja de ser espontáneo y se convierte en un recurso condicionado, administrado según convenga. De este modo, el amor pierde autenticidad y se transforma en instrumento de regulación emocional.

El lenguaje corporal refuerza este entramado. La mirada puede oscilar entre seducción y desprecio, la postura proyecta control y los gestos revelan desdén de forma sutil. El manejo del espacio alterna entre la cercanía invasiva y la distancia fría. Ante la crítica, el cuerpo responde con rigidez o bloqueo, reafirmando el dominio sin necesidad de palabras.

Entre los rasgos más visibles destacan la dificultad para asumir responsabilidad, una empatía limitada, la búsqueda constante de validación y conductas manipulativas muchas veces imperceptibles. A ello se suma la proyección de inseguridades en otros y la alternancia entre cercanía emocional y frialdad. Así, el vínculo deja de ser recíproco y se convierte en funcional, el otro vale en función de lo que aporta.

En este contexto, emerge el concepto de “suministro”, la fuente de reconocimiento externo que sostiene una identidad frágil. Puede manifestarse en estatus, atractivo, éxito o aceptación social. No se elige al otro por lo que es, sino por lo que representa. Cuando ese valor disminuye, surge la devaluación.

La cultura digital amplifica estas conductas. Las Plataformas digitales refuerzan identidades basadas en la aprobación externa. Cuando esa validación falla, emergen reacciones como irritabilidad o lo que algunos autores denominan “ira narcisista”.

Aunque hombres y mujeres comparten la misma base estructural, difieren en su expresión. Mientras el primero suele manifestarse de forma directa, el segundo tiende a operar desde lo relacional y lo implícito. No es una diferencia de esencia, sino de estilo.

Se estima que este trastorno afecta entre el 1 % y el 6 % de la población, con mayor diagnóstico en hombres, aunque en mujeres podría estar subestimado debido a su carácter encubierto.

Comprender este fenómeno no implica estigmatizar, sino visibilizar dinámicas que afectan la salud emocional. Reconocerlas permite establecer límites y preservar la autonomía afectiva. Porque, en última instancia, un vínculo sano no se construye desde el control, sino desde el reconocimiento mutuo.