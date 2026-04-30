Club Los Prados impulsa el deporte para sus socios sin distinción de géneros

Odalis Sánchez

Santo Domingo, RD.- El club Los Prados ha logrado un gran impulso en los últimos años a través de las actividades deportivas en beneficio de sus socios y sin distinción de género, status social, raza o credo, con la finalidad de unir a las familias en un ambiente sano.

Sus más de 10 disciplinas deportivas han tenido acogida entre sus socios de diferentes edades, por lo que el crecimiento ha sido enorme en cantidad de atletas que participan en sus eventos.

El baloncesto en sus diferentes categorías, al igual que el béisbol voleibol, softbol, judo, taekwondo, fútbol, natación, ajedrez, billar y dominó, han captado la atención de cientos de miles de socios niños, jóvenes y adultos tanto de la rama masculina como de la femenina.

Las inversiones deportivas de la Junta Directiva 2024-2027, que preside Jorge Ramírez, se han devuelto en ganancias económicas que superan los seis millones de pesos.

El propio Ramírez habló en la Asamblea Anual Ordinaria del pasado viernes 24 de abril, al rendir informe por segunda vez como presidente de la entidad, en el salón Don César Cedeño.

Junto a Ramírez, dio su informe económico el tesorero Héctor Estrella, quien dijo que los ingresos generales del club Los Prados en 2025 fueron de 187,230,215.00 millones de pesos, recibiendo 175 millones y cuentas por pagar 12 millones, con más de 50 millones por pago de socios, 671 mil pesos por expedición de carnets y más de seis millones en el deporte.

Señaló, además, los ingresos por campamentos de verano, actividades sociales y especiales.

Los gastos rondaron los 168,583,408 millones de pesos distribuidos en alimentos y bebidas, administrativos, campamentos, personal financiero y actividades deportivas, entre otros, para un superávit de algo más de 17 millones de pesos dominicanos.

Indicó que el patrimonio de la entidad supera los 100 millones de pesos, para posteriormente recibir la aprobación de los informes del presidente y el tesorero, de parte de los asambleístas.

Ramírez estuvo acompañado de los directivos, Héctor Junior Gil y Elsa Ogando, primero y segundo vicepresidentes; Rosemary Cedeño, secretaria general; Héctor Estrella, tesorero; Alejandro Bello, cotesorero; y los vocales Domingo Encarnación y Luis Tejeda.

Su tercer vocal, José Veloz, falleció hace varios meses y se le concedió un minuto de silencio.

También asistieron el staff administrativo del club Los Prados que encabeza la administradora Yosanny Portorreal; Mineidys Ledesma, asistente del presidente Ramírez; y como invitados especiales los expresidentes Juan Coronado Sánchez, César y Darío Cedeño.