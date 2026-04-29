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SANTO DOMINGO.- El arbitraje dominicano femenino tuvo a cuatro árbitras en acción durante la Ventana FIFA Femenina del mes de abril de 2026, período en el que se disputaron los partidos definitorios de la primera fase de la Clasificatoria Femenina de Concacaf 2026, evento que otorga boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Las mundialistas Vimarest Díaz y Santa Medina, junto a las emergentes Minely Ureña y Biannelly De La Cruz, todas adscritas a la Federación Dominicana de Fútbol, estuvieron designadas durante la pasada Ventana FIFA Femenina.

La árbitra asistente Santa Medina destacó al ser convocada tanto para un partido oficial por las eliminatorias femeninas, como para un partido de preparación entre Estados Unidos y Japón.

Árbitras dominicanas que estuvieron en acción durante la Ventana FIFA Femenina del mes de abril de 2026:

Minely Ureña (Cuarta Árbitra) – Costa Rica vs Islas Caimán – Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica – 10/04/2026

Vimarest Díaz (Árbitra) – Jamaica vs Guyana – National Stadium, Kingston – 18/04/2026

Santa Medina (Árbitra Asistente 1) – Jamaica vs Guyana – National Stadium – 18/04/2026

Biannelly De La Cruz (Árbitra Asistente 2) – Bermudas vs Granada – Dame Flora Duffy National Sports Centre, Hamilton – Bermudas – 18/04/2026

Partido amistoso internacional Femenino:

Santa Medina (Árbitra Asistente 1) – USA vs Japón – Lumen Field, Seattle – USA – 14/04/2026

Las réferis quisqueyanas no solo continúan demostrando su crecimiento dentro del máximo nivel de la Concacaf, sino que siguen abriendo puertas para las generaciones que vienen detrás y que se decanten por escoger la carrera arbitral.