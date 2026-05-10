Por: Maria Hernrández

Visitar Ciudad Juan Bosch es descubrir otro país dentro de la República Dominicana, con estilos de vida diferentes y de apego a la naturaleza y el medio ambiente.

Caminar por sus ordenadas calles y observar que los motoristas son escasos y que los que se mueven por sus vías respetan a los peatones y no les invaden sus aceras, es algo bien gratificante.

Las personas que trabajan en la capital se levantan a las 5:00 de la mañana para llegar a buena hora a los trabajos, ante la precaria situación que presenta el transporte todavía en ese amplio complejo habitacional con una población que crece más rápido que los servicios que posee.

Aun solo tiene un supermercado, que funciona desde la inauguración de la poderosa ciudad urbanística que funciona con capital público- privado y cuya construcción inició en enero del 2015.

Es un deleite observar a familias enteras salir por la tarde a disfrutar de la naturaleza aún virgen que posee Ciudad Juan Bosch.

El sábado pude observar a una familia de cinco miembros con sus dos perritos disfrutar de una tarde de campo al aire libre y todos sentados cerca de la verde grama que adorna el espacio en que se encontraban.

En otro escenario varios niños jugaban al fútbol en el área trasera de sus apartamentos, en el primer nivel de esa ciudad ambiental.

Ciudad Juan Bosch crece y a ese mismo nivel debe crecer la calidad de los servicios educativos, de salud, alimenticios, agua y del transporte.

Instituciones como la Junta Central Electoral, Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), varios liceos , fiscalía, Policía Nacional, un hospital, un anfiteatro y otras tienen sus bases también en Ciudad Juan Bosch.

En la actualidad se construye una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo(UASD) que incrementará los empleos en maestros, estudiantes y todos los que estén aptos para laborar.

El reto principal de Ciudad Juan Bosch es facilitar el transporte interior a los ciudadanos que trabajan o estudian fuera del complejo de apartamentos y que cada día pierden horas de sueño y calidad de vida por la carencia de ese importante servicio que funciona todavía con muchas limitaciones.

Los residentes en Ciudad Juan Bosch viven en armonía con la naturaleza y aprovechan la seguridad del entorno para realizar largas caminatas tanto en horas de la mañana como en la tarde.

Vivir en Ciudad Juan Bosch alimenta la salud física y espíritual de grandes y pequeños.