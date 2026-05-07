SNS da a conocer avances en remodelación del Hospital Vinicio Calventi

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El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Dr. Julio Landrón, informó a la población que el Hospital Vinicio Calventi tiene más de diez años siendo intervenido y que, durante la presente gestión, se ha avanzado de manera significativa en su proceso de remozamiento y fortalecimiento de infraestructura.

Landrón destacó que ya fue entregado el tercer nivel del centro hospitalario, el cual cuenta con nueve camas de cuidados intensivos, seis quirófanos completamente habilitados con sus áreas prequirúrgicas y postquirúrgicas, además de las áreas de admisión, administrativo y consulta.

Asimismo, explicó que actualmente se trabaja en la intervención del área de laboratorio y en la remodelación integral del segundo nivel, mientras que posteriormente se iniciarán los trabajos en el primer nivel, como parte de la fase final del proceso de rehabilitación.

El titular del SNS indicó que el Ministerio de Vivienda, entidad que trabaja en la remodelación del centro, tiene la meta de para finales de este año el hospital sea entregado en su totalidad, completamente equipado y en condiciones óptimas para ofrecer una atención de mayor calidad a la población.

Landrón valoró la comprensión y el compromiso de los recursos humanos, personal médico, administrativo y de apoyo, quienes, pese a las intervenciones estructurales, han mantenido la continuidad de los servicios y la atención a los usuarios.

“Estamos comprometidos con entregar a la población un hospital moderno, digno y equipado, que responda a las necesidades de salud de toda esta comunidad”, expresó el director del SNS.