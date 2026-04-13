SNS interviene hospital de Monte Llanos tras inundaciones y restablece servicios

Fuete externa

Puerto Plata.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, realizó este domingo una visita de supervisión al Hospital Municipal Dolores de la Cruz, en Montellanos, Puerto Plara, tras las lluvias e inundaciones provocadas por una vaguada que ha afectado la zona norte del país.

Durante el recorrido por las distintas áreas del centro de salud, Landrón dispuso de manera inmediata la limpieza y reparación de equipos esenciales, atendiendo a las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, con el objetivo de restablecer plenamente los servicios y garantizar la atención oportuna a la población.

Asimismo, informó que parte de los medicamentos resultaron afectados, por lo que se ordenó su reposición inmediata, asegurando el abastecimiento necesario para continuar brindando asistencia a los usuarios desde este lunes.

“El presidente Luis Abinader ha estado muy pendiente a todo el país y ha prestado especial atención para que los centros de salud que resultaron afectados, de inmediato se trabaje para garantizar la salud a la población”, expresó Landrón.

El titular del SNS también instruyó la limpieza profunda y la higienización de las áreas impactadas por el lodo, como parte de las acciones urgentes para mantener condiciones adecuadas en el centro hospitalario.

Para las 4:00 p.m. de este domingo, varias áreas empezaron a realizar sus labores normales para brindar asistencia a los usuarios.

El director ejecutivo del SNS resaltó que es un compromiso de responder de manera ágil ante situaciones de emergencia y de preservar la calidad de los servicios de salud en beneficio de la ciudadanía.

De igual forma, Landrón anunció que en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se dejará instalado un hospital móvil, como medida de apoyo para fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar la atención continua a la población afectada.