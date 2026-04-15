El INABIE transformará la vida de 9 estudiantes con cirugías oculares especializadas

20 alumnos han sido beneficiados con estas intervenciones durante la actual gestión

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Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) inició una jornada de cirugías oftalmológicas especializadas que beneficiará a nueve estudiantes del sector público, en coordinación con el Centro Cristiano de Servicios Médicos Hospital Doctor Elías Santana (Los Americanos), con los costos asumidos por la institución.

Los procedimientos incluyen corrección de estrabismo, crosslinking, cirugía de córnea e implante de prótesis ocular, con el objetivo de mejorar la salud visual de los beneficiarios y su desempeño en el aula.

Previo a las intervenciones, realizadas como parte del Programa Nacional de Prevención en Salud Visual y Cirugías Oculares (PRONSAVICO) del INABIE, los pacientes fueron recibidos junto a sus padres o tutores por el director ejecutivo de esa institución, Adolfo Pérez, quien reafirmó el compromiso de la institución con la salud visual e integral de los estudiantes beneficiados, así como con los cerca de dos millones de alumnos del sistema público educativo.

“Nos sentimos satisfechos de apoyar la cirugía ocular de estos niños, ya que con esa acción contribuimos a mejorar su proceso de aprendizaje y su calidad de vida”, expresó el funcionario.

Los estudiantes beneficiados provienen de Bani, Las Matas de Farfán, Puerto Plata, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, lo que evidencia el alcance nacional del programa. Para muchas familias, estos procedimientos resultan inaccesibles debido a su alto costo, por lo que el INABIE reafirma su compromiso de eliminar barreras económicas y garantizar el derecho a la salud y a la permanencia escolar.

Esta es la segunda jornada de cirugías oculares realizada durante la actual gestión del INABIE. Con las primeras intervenciones fueron beneficiados 11 estudiantes, para un total de 20.

Agradecimiento y equipo médico calificado

La señora Nieves Valdéz, abuela de uno de los estudiantes beneficiados, manifestó su agradecimiento por la mejoría en la salud visual de su nieto, al igual que el resto de los beneficiados. “El equipo médico del INABIE ha tenido un excelente comportamiento y ha demostrado un gran compromiso con la salud visual de los niños”, agregó.

La jornada fue coordinada por el Departamento de Gestión de Salud Escolar, la División de Salud Visual y el Programa de Apoyo Estudiantil del INABIE, con el apoyo

del Centro Cristiano de Servicios Médicos Hospital Doctor Elías Santana (Los Americanos).

Cada caso fue identificado mediante el proceso de tamizaje que desarrolla la institución en los centros educativos, seguido de evaluaciones diagnósticas especializadas realizadas en la sede del INABIE.

El proceso completo incluye hospedaje del estudiante y su tutor durante cinco días, analíticas preoperatorias, evaluaciones cardiovasculares pediátricas, estudios diagnósticos, el procedimiento quirúrgico y evaluaciones postoperatorias hasta el alta médica, todo de manera gratuita.

Durante el encuentro con las familias, el director ejecutivo estuvo acompañado por la encargada de Salud Escolar, Ana Zabala, y la encargada de Salud Visual, Claudia Thomas, quienes supervisan la ejecución de los protocolos médicos y el acompañamiento continuo a los pacientes.

El INABIE reiteró que estas acciones de cirugías visuales continuarán ampliándose, con el objetivo de asegurar que cada estudiante diagnosticado con una condición visual que afecte su aprendizaje reciba atención completa, gratuita y humanizada.