CAASD logra puntuación perfecta en evaluación contable de 2025

Fellito Suberví afirma que los trabajos que realiza desde la CAASD en busca de mejorar la calidad de vida los residentes en el GSD, se ejecutan apegado a las exigencias normativas de la contabilidad y con eficiencia administrativa.

SANTO DOMINGO.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) obtuvo 100 puntos en la evaluación del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables, correspondiente al período 2025.

La certificación, emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), coloca a la institución, dirigida por elingeniero Fellito Suberví con la máxima calificación dentro de las entidades públicas no financieras, tras completar el proceso de cierre sin observaciones pendientes.

El informe detalla que la CAASD entregó a tiempo todos sus estados financieros, incluyendo sus notas explicativas, y los presentó con el formato requerido. También los publicó en su portal institucional en coherencia con los datos remitidos al sistema oficial.

El ingeniero Fellito Suberví dijo que, en la revisión técnica, la CAASD cumplió con cada uno de los puntos evaluados. Precisó que los registros de ingresos y gastos, así como los activos, pasivos y patrimonio, fueron organizados y presentados sin diferencias. Lo mismo ocurrió con los estados de situación financiera, rendimiento y flujo de efectivo, que guardan correspondencia entre sí.

El documento incluye además la validación de los bienes, cuentas por cobrar y por pagar, inversiones y movimientos de efectivo, todos identificados y respaldados en sus respectivas notas. También se verificó la coincidencia entre lo presupuestado y lo ejecutado durante el período.

La evaluación abarca, entre otros aspectos, la presentación del patrimonio, los resultados del período y los ajustes contables, sin inconsistencias en los datos registrados.

“Con esta puntuación, la CAASD cerró el año 2025 con cumplimiento total de las normas contables exigidas por el órgano rector. Y es por eso que se nos ha etiquetado la frase que dice: Con Fellito, rinden los chelitos”, apuntó el director de la CAASD