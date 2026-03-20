Estrenan documental “Dios es Fiel” en centro de rehabilitación en La Caleta

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Santo Domingo Este.-Con un emotivo acto cargado de fe, esperanza y compromiso social, fue estrenado el documental “Dios es Fiel” en las instalaciones del Centro de Restauración y Rehabilitación de Adictos a las Drogas Dios es Fiel, ubicado en el kilómetro 23 de la autopista Las Américas, en el distrito municipal de La Caleta

La actividad inició con la bendición a cargo de la pastora Xiomaris Veloz, quien elevó una oración por la continuidad de esta importante labor de rescate y transformación de vidas. Posteriormente, el presidente de la fundación, José de Jesús Corporán, ofreció las palabras de bienvenida, destacando el impacto positivo que ha tenido el centro desde su fundación en el año 2011

El reconocido comunicador Miguel Ortega, productor general del proyecto, tuvo a su cargo la presentación oficial del documental, resaltando la sensibilidad humana y el mensaje de esperanza que recoge esta producción audiovisual

El evento contó con la presencia del equipo completo de LaGuaridaRD.com, integrado por Luis Zapata Sánchez, Luis Alberto Perdomo, José Enrique Genao, Robinson Domínguez y Félix Peña, quienes respaldaron esta iniciativa que busca visibilizar el proceso de rehabilitación y reinserción social de personas afectadas por la drogadicción

La producción general del documental estuvo a cargo de Miguel Ortega, bajo la dirección de Víctor García Martínez, la producción ejecutiva de Irving Lozada y la asistencia técnica de Deivy Feliz

“Dios es Fiel” es una pieza audiovisual que refleja la lucha, la fe y la transformación de vidas, consolidándose como un testimonio real del poder de la restauración espiritual y el acompañamiento humano