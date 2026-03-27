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Santo Domingo. – El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Instituto Policial de Educación Superior (IPES) iniciaron conversaciones para el establecimiento de una cooperación interinstitucional orientada a fortalecer la formación policial mediante el uso de herramientas tecnológicas y enfoques innovadores.

El encuentro estuvo encabezado por los rectores del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, y del IPES, general Juan H. Guzmán Badia, junto a autoridades académicas de ambas entidades, quienes analizaron los retos actuales en la capacitación policial y la necesidad de adaptar los procesos formativos a los avances tecnológicos.

Durante la reunión, Rosario Bernard destacó que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) subrayan la importancia de una educación de calidad como base para el fortalecimiento institucional y la construcción de sociedades más seguras.

El titular del ITLA sostuvo que la formación del talento humano es clave para la transformación del sector público, al tiempo que reiteró la disposición de la institución de aportar una oferta académica pertinente, alineada a las exigencias de la innovación y la economía del conocimiento.

En el encuentro se abordó la posibilidad de establecer futuros acuerdos que permitan ampliar el acceso a programas formativos dirigidos a miembros de la Policía Nacional, así como integrar de manera más efectiva la tecnología en los procesos de enseñanza.

De su lado, Guzmán Badía valoró la iniciativa y consideró que la incorporación de programas innovadores contribuirá a optimizar las competencias profesionales de los agentes y a fortalecer la eficiencia institucional.

Asimismo, ambas instituciones analizaron la eventual implementación de programas de doble titulación para los policías, así como el otorgamiento de becas dirigidas a sus familiares, incluyendo hijos, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas y promover el desarrollo integral del núcleo familiar policial.

Igualmente, evaluaron el diseño de programas de capacitación especializada en áreas como la informática forense y la ciberseguridad, con la participación de docentes del ITLA, a fin de robustecer las capacidades técnicas del personal frente a los desafíos del entorno digital.

Las autoridades coincidieron en la importancia de establecer una agenda de trabajo conjunta enfocada en el desarrollo de programas especializados, el fortalecimiento de competencias técnicas y la promoción de iniciativas innovadoras en materia de seguridad pública.

Este acercamiento forma parte de los esfuerzos de ambas entidades por impulsar una formación policial más moderna, eficiente y acorde con las demandas del contexto actual.