Bellas Artes y su Compañía Nacional de Teatro celebrarán el Día Mundial del Teatro con una deslumbrante puesta en escena de “Las criadas”

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SANTO DOMINGO. – En el marco de la celebración del Día Mundial del Teatro, la Dirección General de Bellas Artes, a través de la Compañía Nacional de Teatro, llevará a escena la obra “Las criadas”, del dramaturgo francés Jean Genet, bajo la dirección y adaptación de Fausto Rojas.

Las funciones están pautadas del 27 al 29 de marzo en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes: viernes y sábado a las 8:30 de la noche, y domingo a las 6:30 de la tarde.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Cindy Galán, Johanna González, Nileny Dippton y Pepe Sierra, quienes dan vida a este potente ritual escénico que explora las tensiones de poder, la opresión y la decadencia de una sociedad en desmoronamiento.

El equipo artístico lo integran Ángela Bernal y Tracke Strage en la escenografía; Ernesto López en la iluminación; Bautista Sierra en el vestuario; William Guinand y Geral Azuaje en el maquillaje; Saúl Molina en la utilería; Felipe Blonda en la coordinación de producción; Belkys Ramos como asistente de producción, y Mildred Fernández como asistente de guardarropía.

Escrita en 1946, mientras Genet se encontraba en prisión, la obra regresa a los escenarios dominicanos con una propuesta contemporánea que sitúa a “Las criadas” en la casa de un narcotraficante encarcelado y su esposa, una reconocida diva de la televisión nacional.

La idolatría que sienten las criadas por su señora, el hastío del oficio, el maltrato, la violencia acumulada y las circunstancias del apresamiento de su amo las conducen a un intenso juego de simulación y fantasía, donde la ambición y la envidia se entrelazan hasta llevarlas a maquinar y delirar con convertirse en la señora.

En 1996, el país fue testigo de un emblemático montaje dirigido por Ramón Pareja, con las actuaciones de Carlota Carretero, María Castillo y Milagros Germán, marcando un hito en la escena nacional. Treinta años después, “Las criadas” vuelve a los escenarios para reafirmarse como uno de los grandes textos del teatro universal y reencontrarse con una nueva generación de espectadores.

Con el estreno de “Las criadas” se inicia también la celebración del 80 aniversario de la Compañía, que continuará con diversas presentaciones del repertorio actual en distintos escenarios del país. Las boletas tienen un precio simbólico de 200 pesos y están disponibles en la boletería del teatro.

Un mes de grandes producciones

La celebración del Mes del Teatro inició con una brillante puesta en escena de la obra clásica “Casa de muñecas”, a cargo del Teatro Rodante Dominicano de la Dirección General de Bellas Artes. Esta producción, dirigida por Indiana Brito, atrajo a un numeroso público a la Sala Máximo Avilés Blonda los días 1 y 2 de marzo.

Considerada una de las obras más influyentes del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, “Casa de muñecas” ha sido un referente en la literatura universal. Su impacto ha trascendido generaciones, convirtiéndose en lectura obligatoria en diversas instituciones educativas.

Asimismo, la magia del teatro encendió el escenario de la Sala Manuel Rueda con una propuesta cargada de emoción, intensidad y talento joven los días 18, 19 y 20 de marzo.

La Escuela Nacional de Arte Dramático presentó Noches dramáticas, un encuentro escénico donde las historias cobraron vida bajo la luz del escenario y la fuerza interpretativa de los estudiantes.

27 de marzo, Día Mundial del Teatro

El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año. Fue creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), con el apoyo de la UNESCO, con el objetivo de destacar la importancia del teatro en la cultura a nivel mundial.

En la República Dominicana, el 27 de marzo fue declarado en 1980 por el presidente Antonio Guzmán como “Día del Teatro Dominicano”, en reconocimiento al trabajo de actores, actrices y dramaturgos que han dedicado sus vidas a la escena.