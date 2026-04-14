Las dos exigencias de EE.UU. para alcanzar «un acuerdo muy, muy bueno» con Irán, según Vance

RT.-El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, presentó este lunes dos exigencias de EE.UU. para alcanzar «un acuerdo muy, muy bueno» con Irán, en medio de la tregua entre los dos países.

«Debemos obtener el material enriquecido deIrán. Debemos obtener su compromiso definitivo de no desarrollar un arma nuclear», detalló Vance en una entrevista con Fox News.

El vicepresidente sostuvo que si Teherán está dispuesto a aceptar esas dos exigencias y llegar a un arreglo, ese podría ser «un acuerdo muy, muy bueno para ambos países». «Si no están dispuestos a acordar eso con nosotros, depende de ellos. Esa es su decisión», indicó.

Trump evalúa reanudar ataques contra Irán tras el fracaso de las conversaciones El pasado martes, EE.UU. e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y el gas que se comercia en el mundo.

Sin embargo, el estrecho marítimo ha permanecido cerrado ‘de facto’ desde el anuncio, y Trump anunció un nuevo paso contra Teherán: el bloqueo del estrecho. «La Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear cualquier y todo barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz», escribió en la red social Truth Social.

Mientras, desde la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) han recordado a EE.UU. que Irán «tiene plena autoridad sobre la gestión inteligente del estrecho de Ormuz» y cualquier intento por parte de buques militares de pasar por la vía marítima será tratado con severidad.

Después de la ronda de negociaciones en Islamabad, que arrancó el sábado y terminó sin el resultado esperado debido a varios desacuerdos entre ambas partes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que bloquearía el estrecho de Ormuz y que otros países se sumarían a su iniciativ