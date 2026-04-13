Trump evalúa reanudar ataques contra Irán tras el fracaso de las conversaciones

Una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, se limitó a decir que las opciones de Trump siguen abiertas.

RT.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores están considerando reanudar ataques militares limitados en Irán, además del bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, como una vía para salir del estancamiento en las conversaciones de paz, informa The Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con la situación.

Según el diario, esa era una de las opciones que Trump valoraba el domingo, horas después de que se desmoronaran las negociaciones en Pakistán. Se indicó que el mandatario también podría reanudar una campaña de bombardeos a gran escala, aunque funcionarios citados por el medio lo consideraron menos probable dada la posibilidad de desestabilizar aún más la región y la aversión del presidente a los conflictos militares prolongados.

Asimismo, podría buscar un bloqueo más temporal mientras Washington presiona a aliados para que asuman en el futuro una misión prolongada de escolta militar en el estrecho.

Tras el colapso de las conversaciones, Trump afirmó en Fox News que preferiría no lanzar ataques, pero volvió a mencionar que la infraestructura iraní es «muy fácil de atacar».

Militares de EE.UU. anuncian cuándo empezará el bloqueo naval a Irán Una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, se limitó a decir que las opciones de Trump siguen abiertas. «El presidente ya ha ordenado un bloqueo naval del estrecho de Ormuz, poniendo fin a la extorsión iraní, y con acierto mantiene todas las opciones adicionales sobre la mesa», dijo Wales, citada por el medio. Añadió que «cualquiera que le esté diciendo al WSJ que sabe qué hará el presidente Trump a continuación está simplemente especulando».

«Inicio de un proceso»

El diario señaló que, pese a las amenazas, Trump sigue abierto a una solución diplomática, y citó a un miembro de la delegación iraní, Reza Amiri Moghadam, quien calificó las conversaciones como el inicio de un proceso.

Por otra parte, el WSJ detalló que funcionarios estadounidenses definieron «líneas rojas» para futuras negociaciones, entre ellas la apertura completa de Ormuz sin peajes; el fin del enriquecimiento de uranio y el desmantelamiento de instalaciones; la entrega de uranio altamente enriquecido; la aceptación de un marco de seguridad más amplio con aliados regionales; y el fin del financiamiento de grupos aliados como Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen.

El medio añadió que distintas opciones conllevan riesgos. También citó a Steve Moore, asesor económico de Trump, quien pidió asegurar el estrecho. «Mi consejo a la gente de la Casa Blanca con la que he hablado es asegurar el estrecho a cualquier costo e inmediatamente, como asunto de seguridad económica, nacional y global», expresó. «Tenemos el poder de proteger el flujo del comercio internacional y debemos usarlo. O la economía mundial podría caer en una recesión global», advirtió.

El pasado martes, EE.UU. e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y el gas que se comercia en el mundo.

Sin embargo, el estrecho marítimo ha permanecido cerrado ‘de facto’ desde el anuncio, y esta jornada Trump anunció un nuevo paso contra Teherán: el bloqueo del estrecho. «La Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear cualquier y todo barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz», escribió en la red social Truth Social.

Mientras, desde la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) han recordado a EE.UU. que Irán «tiene plena autoridad sobre la gestión inteligente del estrecho de Ormuz» y cualquier intento por parte de buques militares de pasar por la vía marítima será tratado con severidad.

Después de la ronda de negociaciones en Islamabad, que arrancó el sábado y terminó sin el resultado esperado debido a varios desacuerdos entre ambas partes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que bloquearía el estrecho de Ormuz y que otros países se sumarían a su iniciativa.