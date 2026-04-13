Militares de EE.UU. anuncian cuándo empezará el bloqueo naval a Irán

RT.-El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) ha anunciado este domingo que sus fuerzas comenzarán a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes.

«Las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) comenzarán a implementar un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 a. m. (hora del este), de conformidad con la proclamación del presidente [Donald Trump]», reza el comunicado.

«El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes», añaden.

«Se proporcionará información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo. Se recomienda a todos los marineros que estén atentos a las transmisiones de avisos a los navegantes y que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 (de puente a puente) cuando operen en el golfo de Omán y en las aproximaciones a lestrecho de Ormuz«, advierten.

El anuncio por parte del CENTCOM se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que el bloqueo del estrecho de Ormuz comenzaría «en breve» y que otros países se sumarían a su iniciativa. Trump explicó que el objetivo de esta medida es impedir que Irán se beneficie del cobro de peajes a las embarcaciones que transiten por dicha vía marítima.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) advirtió que el acercamiento de buques de guerra al estrecho de Ormuz «bajo cualquier pretexto o nombre» sería considerado una violación del alto el fuego establecido entre Washington y Teherán, prometiendo actuar con firmeza contra cualquiera de los infractores de esta prerrogativa.

El anuncio de intervención aumenta las tensiones entre ambas naciones luego del fracaso en las negociaciones de paz celebradas en Islamabad, Pakistán. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que Estados Unidos «no pudo ganarse la confianza» de Teherán por las experiencias de las dos guerras anteriores y que ahora le corresponde a Washington decidir si logra construirla tras sus exigencias excesivas sobre el estrecho de Ormuz, el programa nuclear y las reparaciones de guerra.