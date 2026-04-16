Disney Cruise Line anuncia nuevos itinerarios hacia República Dominicana a partir de noviembre.

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Miami, Florida.- La prestigiosa compañía Disney Cruise Line anunció, oficialmente, la incorporación de República Dominicana dentro de sus itinerarios a partir de noviembre, consolidando así el posicionamiento del país como uno de los destinos más atractivos del Caribe, informó el ministro de Turismo, David Collado.

En el marco de su participación en Seatrade Cruise Global, la feria más importante de la industria de cruceros a nivel mundial, que se lleva a cabo en Miami, dijo que las embarcaciones de Disney Cruise Line harán escala en el puerto de cruceros Taíno Bay, ubicado en Puerto Plata, uno de los polos turísticos más dinámicos de la región norte.

«La llegada de Disney Cruise Line representa un importante hito para el turismo dominicano, no solo por el prestigio internacional de la marca, sino también por el perfil de alto valor de sus pasajeros, lo que contribuirá significativamente al fortalecimiento de la economía local y al desarrollo sostenible del sector», indicó el ministro Collado.

La inclusión de Disney Cruise Line se suma a un portafolio cada vez más robusto de compañías que confían en República Dominicana como punto clave dentro de sus rutas por el Caribe.

Con esta incorporación, República Dominicana sigue fortaleciendo su liderazgo regional en la industria de cruceros, posicionándose como un destino diverso, seguro y altamente atractivo para visitantes de todo el mundo.

En esta edición de Seatrade Cruise Global, la feria más importante de la industria de cruceros a nivel mundial, República Dominicana tiene una destacada presencia, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento como uno de los destinos líderes del Caribe.

Durante el evento, que se lleva a cabo de lunes a jueves de esta semana, con la participación de 11 coexpositores del sector, incluyendo puertos de cruceros, tour operadores y navieras, se sostuvieron reuniones estratégicas con las principales líneas de cruceros.

Además, en marco de esa feria hubo activaciones culturales, que resaltan la riqueza y autenticidad de la oferta turística dominicana.