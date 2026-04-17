Trump: «Vamos a obtener la victoria muy pronto frente a un país muy duro e inteligente»

El presidente estadounidense se jactó de que la República Islámica supuestamente ya no tiene Marina.

RT

Donald Trump se mostró confiado en que su país obtendrá una victoria «muy pronto» frente a Irán, al que calificó como un «país muy duro e inteligente».

«Vamos a conseguir la victoria muy pronto. Y esto es contra un país muy duro e inteligente. Esta gente era combatiente. Y, saben, no quiero cantar victoria antes de tiempo, pero ya no les queda Marina», declaró el presidente estadounidense durante un discurso sobre recortes de impuestos en Las Vegas.

En su balance sobre la ofensiva contra Irán, Trump afirmó que las operaciones «van bien». «Podemos hacer lo que queramos. Y debería terminar muy pronto. Fue perfecto. O sea, es perfecto», sentenció.

Explicó que el éxito de Washington se debe a que tiene «el ejército más poderoso del mundo» y «el mejor equipo del mundo, los mejores cohetes y misiles antimisiles».

Advertencia de Irán

Previamente, el comandante en jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, lanzó una dura advertencia a EE.UU. e Israel. «Se llevarán a la tumba su deseo de ver a esta gran nación de rodillas», advirtió Hatami, asegurando que la presión externa no logrará doblegar a Irán.

«Miles como yo se sacrifican por este país y su pueblo, y nunca nos arrodillaremos», afirmó el alto mando durante un acto oficial.

Negociaciones sin resultado

Las negociaciones para poner fin al conflicto arrancaron el pasado sábado en la capital pakistaní, Islamabad, y terminaron al día siguiente sin el resultado esperado.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, culpó del fracaso a la parte iraní que, según él, se negó a «renunciar a sus ambiciones nucleares». Además, el mandatario decidió bloquear el estrecho de Ormuz.

Mientras, el vicepresidente J.D. Vance anunció que se han logrado «grandes avances» con respecto a las negociaciones. Destacó que se establecieron con claridad los límites y condiciones bajo los cuales Washington está dispuesto a ceder. No obstante, advirtió que el futuro del diálogo dependerá de la «flexibilidad» de Irán y de su disposición a aceptar los «puntos cruciales» planteados por EE.UU. para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, detalló que «en una serie de cuestiones se llegó a un entendimiento, pero en dos o tres temas importantes, las posturas seguían alejadas y, finalmente, las conversaciones no condujeron a un acuerdo».

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, señaló que Teherán puede alcanzar un «acuerdo justo» con el país norteamericano si Washington se ajusta a las normas internacionales y toma en cuenta las líneas rojas de Teherán.