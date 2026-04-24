ADP orienta al magisterio sobre la sexta etapa de la Evaluación del Desempeño Docente

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Santo Domingo, RD. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció que continuará orientando y acompañando al magisterio nacional de cara a la sexta etapa de la Evaluación del Desempeño Docente, proceso que abarcará la observación de clase, la planificación pedagógica y la ejecución del plan en el aula.

El profesor Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, explicó que la organización sindical seguirá impulsando cuantas jornadas sean necesarias para que los maestros y maestras conozcan con claridad cómo deben prepararse para esta fase.

Señaló que el objetivo es que el magisterio pueda demostrar su calidad profesional y alcanzar una valoración entre excelente y muy buena.

Durante un panel de expertos en el programa La Voz del CEN, transmitido por el canal oficial de YouTube de la organización, que además contó con la participación de la maestra de aula y dirigente de la ADP en San Juan, Prof. Carolin Piña, De la Rosa indicó que, para la sexta etapa, cada docente deberá preparar y subir su planificación diaria a la plataforma 48 horas antes de la observación de clase. Precisó que la ADP propondrá al Ministerio de Educación que los maestros reciban la notificación de su evaluación con al menos cuatro o cinco días de anticipación, a fin de que puedan seleccionar el contenido, organizar sus recursos y preparar adecuadamente su intervención pedagógica.

El dirigente magisterial explicó que la planificación tendrá un valor de 15 puntos, mientras que la ejecución del plan en el aula tendrá un valor de 35 puntos, para un total de 50 puntos en esta etapa. En ese sentido, llamó a los docentes a cuidar tanto la elaboración del plan como su aplicación práctica, procurando que las actividades, estrategias, recursos y tipos de evaluación contemplados en la planificación se desarrollen efectivamente durante la clase.

Asimismo, orientó que toda planificación debe contener los datos generales del centro educativo, grado, sección, nombre del docente, área curricular, fecha, tiempo de duración, competencia específica, indicador de logro, contenidos, intención pedagógica, estrategias de enseñanza y aprendizaje, actividades, recursos, evaluación y los momentos de inicio, desarrollo y cierre.

Aclaró que los docentes que trabajan con secuencias pueden utilizar la plantilla correspondiente, mientras que quienes no estén en ese modelo pueden emplear una planificación tradicional, siempre que incluya los elementos fundamentales del currículo.

De su lado, la Prof. Carolina Piña también exhortó a los maestros a preparar adecuadamente el ambiente del aula, organizar los estudiantes, garantizar una comunicación clara y mantener dominio del proceso pedagógico durante la observación. Señaló que el par evaluador tomará en cuenta aspectos como el manejo de los saberes previos, la participación de todos los estudiantes, el acompañamiento a quienes presenten mayores dificultades, el uso de recursos y la capacidad del docente para resolver situaciones imprevistas sin perder el control de la clase.

El representante de la ADP llamó al magisterio a asumir esta sexta etapa con seguridad, preparación y confianza profesional.

“De lo que se trata es de dar lo mejor de nosotros, demostrar que en el aula tenemos los conocimientos científicos, pedagógicos y didácticos, y que dominamos el currículo para ponerlo en acción”, concluyó De la Rosa.