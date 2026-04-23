Urgente: Padre Niño Ramos y sacerdotes denuncian persecución y responsabilizan al Gobierno y dirigentes del PRM por cualquier daño

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En medio de la lucha en defensa de la Cordillera Septentrional, el padre Niño Ramos y otros sacerdotes católicos, junto a dirigentes comunitarios, denunciaron que están siendo vigilados por la Dirección Nacional de Inteligencia debido a su firme oposición a la explotación minera en la zona.

Responsabilizan al gobierno y señalan directamente a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en Santiago de los Caballeros y Puerto Plata, Ulises Rodríguez, Daniel Rivera, Rosa Santos, Lucildo Gómez, Federico Reynoso, Joel Santos y Andrea Cueto, por cualquier situación que pueda ocurrirles.

Esto ocurre en medio del llamado a una marcha pacífica que se realizará este viernes 24 de abril en Santiago de los Caballeros en rechazo a la explotación minera de la cordillera.