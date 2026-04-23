Radhamés Silverio propone convertir la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar en Hospital Escuela de la UASD

La iniciativa busca consolidar un modelo de hospital escuela que fortalezca la formación médica, la investigación clínica y la articulación entre la universidad y el sistema de salud nacional.

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Santo Domingo.– El doctor Radhamés Silverio propuso gestionar ante el Gobierno la declaratoria de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar como Hospital Escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), bajo un modelo de gestión compartida. La iniciativa forma parte de un conjunto de propuestas orientadas a fortalecer la Facultad de Ciencias de la Salud, presentadas durante el encuentro “Conversando con el Profesorado”, con la participación de docentes e investigadores.

La propuesta fue concebida como un proyecto estratégico de carácter transversal que integra docencia, investigación y extensión, con el propósito de robustecer la formación práctica de los estudiantes, impulsar la investigación clínica y ampliar los servicios a la población, en articulación con el sistema nacional de salud.

“El Hospital Escuela constituye una iniciativa clave para fortalecer la formación práctica, la investigación clínica y la vinculación de la universidad con el sistema de salud, en coherencia con las necesidades del país”, expresó Silverio.

El encuentro inició con la presentación de su objetivo, centrado en propiciar un espacio de diálogo y construcción colectiva de propuestas para el desarrollo académico de la Facultad. En ese contexto, Silverio expuso los principales lineamientos de su plan de gestión, incorporando aportes del profesorado en áreas como acreditación, bienestar docente, innovación y transformación digital.

En el eje de Acreditación y Calidad, se destacó la necesidad de impulsar procesos de acreditación internacional con el respaldo de la Rectoría, así como preservar el prestigio académico de la Facultad de Ciencias de la Salud, en consonancia con estándares de excelencia.

En cuanto al eje de Bienestar y Desarrollo del Talento Humano, se presentaron propuestas orientadas a reconocer las particularidades del ejercicio en el área de la salud. Entre ellas, el establecimiento de un sistema de remuneración e incentivos basado en el nivel de riesgo, la automatización de los procesos de promoción docente y la conciliación entre vida laboral, docencia e investigación en el entorno hospitalario.

Asimismo, se planteó la institucionalización del salario 14 como mecanismo de reconocimiento al personal universitario, junto con la equiparación del pago de las horas prácticas con las teóricas, en atención a la carga real del trabajo docente en las ciencias de la salud.

De igual modo, se propuso fortalecer la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) de la UASD mediante la ampliación de la cobertura, la inclusión de medicamentos en el catálogo de beneficios y la incorporación de los padres dentro del núcleo familiar protegido, como parte de una política integral de bienestar.

En esa misma línea, se planteó continuar el fortalecimiento del dispensario médico universitario, mejorar los servicios de las farmacias institucionales y crear un banco de sangre, con el objetivo de garantizar atención oportuna, accesible y solidaria para la comunidad universitaria.

“El talento humano constituye el principal activo institucional; por tanto, promoverlo, protegerlo e incentivarlo son acciones fundamentales para el desarrollo institucional”, agregó Silverio.

En el componente de Investigación e Innovación, se reafirmó la importancia de estrechar la vinculación entre la academia y el sistema de salud mediante iniciativas que impulsen la investigación aplicada y la formación en contextos reales, destacando el Hospital Escuela como eje articulador.

En el ámbito de la inteligencia artificial y la transformación digital, se propuso facilitar el acceso institucional a herramientas tecnológicas que incluyan asistentes digitales, plataformas académicas y bases de datos científicas de alto impacto como EBSCOhost, Elsevier, Scopus y Web of Science, con el fin de fortalecer la docencia y la investigación.

Durante el encuentro, los participantes presentaron diversas propuestas para ser consideradas en el programa de gestión de Silverio, aportando ideas para el fortalecimiento del sistema académico, la formación en salud y el desarrollo institucional de la universidad.

En la actividad acompañaron al doctor Silverio los candidatos a las diferentes vicerrectorías: la maestra Lelsy Mejía, candidata a vicerrectora docente; el maestro Alexi Martínez, candidato a vicerrector administrativo; el maestro José Ferreira Capellán, candidato a la vicerrectoría de investigación y postgrado; y el maestro Bautista Radhamés López García, candidato a vicerrector de extensión.

También estuvo presente el maestro Héctor Pereyra, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y coordinador de campaña, así como la doctora Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, quien aportó una perspectiva desde la gestión hospitalaria y el sistema público de salud.

El encuentro contó además con la participación de Carmen Brito, Modesto Cruz, Brinia Cabrera, Fermín de la Cruz Ubiera y Ana Heidy Mercedes, integrantes del equipo organizador.

Este tipo de espacios reafirma la importancia del diálogo directo con el profesorado como base para la construcción de una universidad más moderna, pertinente y comprometida con las necesidades del