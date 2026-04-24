UASD pública la Revista Ecos

Fuente Externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades (FH), publicó la “Revista Ecos”.

La actividad se llevó a cabo en el paraninfo Doctor Andrés Avelino, de esa unidad académica.

La vicerrectora de Extensión, maestra Rosalía Sosa Pérez, al encabezar la actividad, agradeció al decano de la Facultad de Humanidades, maestro Geraldo Roa Ogando, por permitir poner en circulación esta revista tan importante, ya que forma parte de los actos conmemorativos de la Revolución de Abril de 1965.

Sosa Pérez informó que el Consejo Universitario aprobó una comisión organizadora de los actos conmemorativos de la Guerra de Abril, compuesta por los exrectores Iván Grullón Fernández y Porfirio García Fernández, y las maestras Natalia González y Edith Ramírez, todos combatientes de la Guerra de Abril.

Mientras que el decano de la Facultad de Humanidades, maestro Roa Ogando, expresó: “Permítanme presentar el más reciente número de la Revista Ecos UASD, órgano de difusión del Instituto de Historia”.

Roa Ogando dijo que “nos reunimos para celebrar la continuidad de una tradición que honra el pensamiento crítico, la investigación difusora y la conservación de memorias históricas. La Revista Ecos reúne 80 valiosos artículos, en los que se destaca una cuidadosa selección de ponencias presentadas en el Primer Congreso Nacional de Humanidades”.

En tanto, la directora de la Revista Ecos, Natalia González, explicó que la periodicidad responde a criterios formativos de acceso abierto. “Ustedes se van a encontrar con muchas revistas científicas, pero son de pago; es decir, tanto el autor debe pagar para que le revisen el trabajo y, a veces, ni se le publica”.

En la actividad estuvieron presentes, además, la exdirectora de la Escuela de Psicología, maestra Ana Jacqueline Ureña; el coordinador de la Cátedra de Filosofía, maestro William Mejía; la maestra Teresa Espaillat; el director del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), maestro Augusto Bravo Mena; la maestra Josefina Lorenzo; el doctor Marcos Zabala; el exrector de la UASD, maestro Iván Grullón; la maestra Petronila Dotel, entre otros.