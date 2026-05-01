UASD transforma su oferta académica en Salud: lanza nuevos planes de estudio y carreras técnicas de vanguardia

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​SANTO DOMINGO, R.D. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció formalmente la integración a su plataforma oficial de los planes de estudio de grado rediseñados y una innovadora ampliación de su oferta académica en la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). Esta transformación incluye cinco nuevas licenciaturas y cuatro programas de nivel técnico superior, consolidando su liderazgo en la formación de capital humano especializado.

​Durante el acto institucional, la Mtra. Dalia Castillo Sánchez, Coordinadora Curricular de la FCS, ofreció las palabras de bienvenida, destacando la relevancia de este hito. Por su parte, la Mtra. Casilda Ávila, Directora General Curricular, presentó la conferencia «La actualización curricular en la FCS en el marco de la reforma curricular universitaria», detallando la alineación de estos cambios con la modernización integral de la academia.

​Al intervenir en el acto, el Mtro. Noel de la Rosa, Director General de DIGEPLANDI, expresó un especial agradecimiento al Rector de la UASD, Maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, destacando que este logro es resultado directo de los esfuerzos por cumplir con el programa de gestión presentado a la familia universitaria.

​Sinergia Institucional y Trabajo en Equipo

​Se enfatizó que este avance histórico no habría sido posible sin el apoyo y la labor técnica de los equipos de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), el Departamento de Desarrollo Curricular y el Decanato de la FCS. Asimismo, se reconoció el papel fundamental de la coordinación del Diplomado Docente en el Enfoque por Competencias, así como el esfuerzo incansable de los facilitadores y curriculistas involucrados en el proceso.

​Resultados de una Gestión con Visión

​De la Rosa enfatizó que la puesta en marcha de estos planes representa el cumplimiento del eje de «Docencia Pertinente» y aseguró que cada acción de este proyecto fue milimétricamente planificada para garantizar el éxito de la transición académica en la plataforma oficial de la institución.

​Disponibilidad de los Planes de Estudio

​La universidad confirmó que ya se encuentran habilitados en su plataforma los siguientes programas:

​Planes Rediseñados: Medicina, Odontología, Bioanálisis, Imágenes Médicas Diagnósticas, Farmacia y Enfermería.

​Nuevas Carreras: Licenciaturas en Nutrición y Dietética, Logopedia y Salud Pública.

​Próxima Apertura (2027-10): Licenciaturas en Fisioterapia y Terapia Ocupacional; Técnicos en Radioterapia, Higiene Dental, Laboratorio Dental y Documentación Sanitaria.

​Respaldo Internacional

​El lanzamiento contó con la presencia de autoridades de la Vicerrectoría Docente, el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Nacional de Rehabilitación, quienes validaron el impacto de esta iniciativa en los indicadores sociales y científicos de la nación.