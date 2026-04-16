Fenatrano iniciará encuentros el próximo lunes para definir aumentos en pasajes

Por Amaurys Florenzan

La Federación Nacional de Transporte de Nueva Opción (Fenatrano) anunció este jueves que el próximo lunes iniciará encuentros en el Gran Santo Domingo para definir líneas a seguir respecto a posibles aumentos sustanciales en los costos de los pasajes.

Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, dio a conocer la información, al indicar que los autobuses (guaguas) que usan gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) deben revisar las tarifas, debido que los que usan gasoil realizaron aumentos moderados, a causas de las alzas establecidas por el Gobierno en semanas consecutivas de los carburantes.

No obstante, el dirigente sindical del sector transporte expuso que otra línea de acción es encuentros militantes y activos por zonas y sectores.

“A los trabajadores del transporte nuestro, todos los productos de la canasta básica familiar les subieron de precio. No somos padres de familia, somos trabajadores del transporte que pagamos todos los impuestos”, aseveró Hubieres.

Los precios de los combustibles en República Dominicana han registrado un comportamiento alcista significativo en las últimas dos semanas (finales de marzo – mediados de abril 2026), acumulando aumentos de hasta RD$15 por galón en las gasolinas y gasoil.

Alzas:

La gasolina premium subió RD$9.00 (RD$314.10/gal), regular RD$7.00 (RD$294.50/gal), gasoil óptimo RD$9.00 (RD$266.10/gal) y regular RD$7.00 (RD$246.80/gal).