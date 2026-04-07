CDP-Haina celebra eucaristía y realiza ofrenda floral por el Día Nacional del Periodista

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Haina. SC.-El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Haina, celebró este día una eucaristía y realizó una ofrenda floral con la presencia de autoridades locales, periodistas y comunicadores, en honor al Día Nacional del Periodista.

La secretaria general de la entidad, Luanna Arias, encabezó el acto y exhortó a los periodistas a luchar por el crecimiento de Haina y del país.

“Los periodistas tenemos la obligación de ayudar a nuestra comunidad y a la nación a crecer con ética, determinación y, sobre todo, de cara a la verdad”, expresó Arias.

De su lado, Eugenio Sano, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Haina, destacó que Gabriel García Márquez afirmaba que el periodismo es la mejor profesión del mundo, ya que son los periodistas quienes informan y llevan las noticias a la sociedad, siendo responsables en gran medida del desarrollo de la humanidad.

Los actos comenzaron con una eucaristía presidida por el párroco de la iglesia San Agustín, Pedro Gregorio Rivas, quien bendijo a los periodistas presentes y los invitó a ejercer su labor desde la ética, la verdad, el conocimiento de Cristo, la oración y la prédica de la palabra.

La actividad culminó en la Plaza La Trinitaria del municipio de Haina, donde se realizó una ofrenda floral a los Padres de la Patria.

Luanna Arias estuvo acompañada por el presidente de la Sala Capitular de la Alcaldía de Haina, Mauricio Montero, así como por el regidor Jorge Sánchez y de periodistas de la filial.