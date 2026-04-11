Evaluación docente entra en fase decisiva con incentivos antes del Día del Maestro

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Santo Domingo, RD. La Evaluación del Desempeño Docente entró en su etapa decisiva con el inicio de la quinta fase del proceso, lo que acerca la posibilidad de que miles de maestros reciban los incentivos económicos correspondientes antes de celebrarse el Día del Maestro el 30 de Junio.

Según informó el miembro de la Comisión Nacional de Evaluación del Desempeño Docente y secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Prof. Menegildo de la Rosa, la quinta etapa comenzará el 20 de abril y se extenderá hasta el 25 de abril, período en el que los docentes deberán completar la prueba de rendimiento profesional.

“La evaluación se realizará mediante un examen computarizado con una duración aproximada de 45 minutos, que se aplicará en centros de informática habilitados para tales fines en todo el país” manifestó De La Rosa.

Para facilitar la participación, se organizarán cuatro tandas diarias: de 8:00 a 10:00 de la mañana, de 10:00 a 12:00 del mediodía, de 12:00 a 2:00 de la tarde y de 2:00 a 4:00 de la tarde.

La información fue ofrecida en el programa La Voz Del CEN, que se transmite a través del canal oficial de la ADP “La Voz Docente Media”, donde además explicó que esta fase representa el cierre del proceso para cerca de un 40 % del personal educativo, incluyendo psicólogos, orientadores, coordinadores pedagógicos, secretarios docentes, bibliotecarios, coordinadores TIC, directores y técnicos del sistema educativo.

“Tras completar esta etapa, estos profesionales podrán pasar al proceso de cálculo de incentivos según la categoría obtenida.” indicó.

El dirigente gremial, aseveró que la prueba de rendimiento profesional está basada en los estándares del sistema educativo, el conocimiento del currículo y las dimensiones del conocimiento docente.

“Cada participante deberá seleccionar las respuestas que reflejen con mayor precisión su práctica profesional. Posteriormente, a partir del 27 de abril, iniciará la sexta etapa del proceso, correspondiente a la observación de clases, comenzando con los docentes del nivel inicial. Esta decisión responde a que los estudiantes de ese nivel culminan antes el calendario escolar” siguió diciendo.

Las autoridades del MINERD estiman que toda la evaluación podría concluir entre el 15 y el 20 de mayo, lo que permitiría realizar los cálculos correspondientes para el pago de incentivos salariales antes del Día del Maestro que se celebra el 30 de Junio.

Los incentivos dependen de la categoría obtenida en la evaluación. Los docentes que alcancen la calificación de excelente podrán recibir hasta un 32 % de aumento salarial, mientras que otras categorías también contemplan incrementos proporcionales.

Menegildo reiteró el compromiso de la ADP, de continuar orientando al magisterio nacional para que los docentes participen con éxito en esta fase decisiva del proceso y puedan mejorar sus condiciones profesionales y económicas.