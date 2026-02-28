Al menos 15 muertos y decena de heridos tras el accidente de un avión militar en Bolivia

RT.-Al menos 15 personas murieron y una decena resultaron heridas este viernes tras el accidente de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana que salió de la pista en el aeropuerto de El Alto y provocó daños humanos y materiales en la zona de La Costanera, según informó el comandante nacional de bomberos, Pavel Tovar, mientras equipos de emergencia trasladaban a los lesionados al Hospital del Norte y continuaban las tareas de rescate, informó El Deber.

La aeronave quedó completamente destruida tras el impacto y fue identificada como un Hércules C-130 con matrícula FAB-81, perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana. De manera preliminar, también se reportaron al menos 15 vehículos dañados como consecuencia del siniestro ocurrido en inmediaciones del aeropuerto internacional de El Alto.

En el lugar del accidente, vecinos que se aproximaron a la zona cubrieron con colchas a las víctimas fatales mientras aguardaban la llegada de equipos sanitarios para el retiro de los cuerpos, en medio de escenas de conmoción y un amplio despliegue de bomberos, policías y personal de emergencia que continuaban asistiendo a los heridos.

La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (NAABOL) confirmó que la aeronave había partido desde la ciudad de Santa Cruz y dispuso el cierre de la pista del Aeropuerto Internacional de El Alto tras el accidente

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento posterior al impacto y la intervención de equipos de emergencia en la zona, mientras autoridades locales solicitaban apoyo para atender la magnitud del siniestro, que ocurrió en un área urbana cercana a la terminal aérea y generó una fuerte conmoción entre vecinos y testigos.

También se observa a personas que se aproximan a la zona y, en medio de la confusión, retiran dinero, lo que hace suponer que la nave transportaba valores, aunque esta información no fue confirmada oficialmente por las autoridades. Posteriormente, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, afirmó que la aeronave no se precipitó, sino que sufrió una salida de pista durante el aterrizaje. «En el aterrizaje aparentemente sufrió algún percance y se salió de la pista. No se cayó. Es una excursión de pista», explicó en declaraciones a la red Unitel. Sobre el dinero hallado en el área del incidente, indicó que «aparentemente era dinero para el Banco Central», sin brindar detalles sobre el traslado ni el monto involucrado.