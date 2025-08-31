Alfombra roja y guardias de honor: Putin llega a China en su visita «sin precedentes»

RT

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha llegado este domingo a China en su visita de trabajo que durará cuatro días.

El líder ruso fue recibido con honores en forma de personal militar que lo saludó y una alfombra roja.

Putin viajará por China en una limusina de lujo rusa, el Aurus, con matrícula diplomática del país asiático. El coche recibió al presidente en la escalerilla del avión.

Según detallaron previamente desde el Kremlin, durante su estancia en el país asiático, el mandatario ruso participará en la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que tendrá lugar del 31 de agosto al 1 de septiembre en la ciudad de Tianjin. El asesor presidencial, Yuri Ushakov, precisó que se prevén diez reuniones bilaterales de Putin con líderes y jefes de Gobierno extranjeros al margen de la cumbre de la OCS, además de algunas reuniones adicionales que se negociarán más adelante.

Luego, el presidente partirá a Pekín, donde se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, y participará en los eventos conmemorativos por el 80. ° aniversario de la victoria en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa y contra el fascismo en el marco del desfile militar el 3 de septiembre.

Además, el líder ruso mantendrá una serie de reuniones bilaterales. El 2 de septiembre, en Pekín, tendrá lugar una reunión trilateral entre los jefes del Estado de Rusia, China y Mongolia, durante la cual Vladímir Putin, Xi Jinping y Ukhnaagiin Khurelsukh intercambiarán opiniones sobre las principales áreas de trabajo en diversos campos, informaron desde el Kremlin.

Además, el primer ministro indio, Narendra Modi, quien visita China por primera vez en siete años para participar en la cumbre de la OCS, informó que se reunirá con Putin y Xi al margen del evento. «Espero reunirme con el presidente Xi Jinping, el presidente Putin y otros líderes en el marco de la cumbre», reza el comunicado.

Al megadesfile, que contará con la participación de líderes extranjeros y jefes de Gobierno de 26 países, Putin asistirá como invitado principal y se sentará a la derecha de Xi, mientras que el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un, estará a la izquierda.

Una vez llegado a su fin el programa de eventos y reuniones en China, el presidente volverá a Rusia para participar en el X Foro Económico Oriental, que se celebrará del 3 al 6 de septiembre en la ciudad de Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso.

La última visita de Putin a China fue en mayo del año pasado y duró dos días. A su vez, el presidente chino viajó a Rusia en mayo de este año para participar en los eventos conmemorativos del 80.º aniversario de la victoria de la URSS en la Gran Guerra Patria.

Rusia y China tienen un nivel de relaciones «sin precedentes», indicó el presidente ruso en repetidas ocasiones, expresando su «satisfacción» por la forma en que se están desarrollando los lazos entre Moscú y Pekín. Los dos cancilleres se reúnen con frecuencia al margen de diferentes foros globales y en visitas bilaterales.

Desde la nación asiática, también han recalcado que las relaciones entre Moscú y Pekín son las «más estables, maduras y estratégicamente significativas» en comparación con las relaciones entre grandes potencias en el «cambiante» mundo actual.