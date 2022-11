Alfredo Pacheco pide Chu Vásquez anular medida prohíbe venta bebidas alcohólicas en GSD

Por Darwin Feliz Matos

Santo Domingo. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, instó al ministro de Interior y Policía, Jesús “Chú” Vásquez, anular la resolución que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos comerciales pasada la medianoche, en el Gran Santo Domingo.

Durante la sesión de este martes, Pacheco aseguró que esta medida no resolverá la inseguridad ciudadana en el país.

«Esa medida no es la que va a dar como resultado la solución de los niveles de inseguridad que siente la ciudadanía en la República Dominicana. El pueblo dominicano ha luchado por su libertad. Restringir los derechos de los ciudadanos en un momento en que precisamente estamos entrando en la Navidad en nada va a contribuir, por lo que le pedimos al señor ministro que revoque esa medida», expresó Pacheco

El legislador exhortó a la población a celebrar las navidades y fiesta de fin de año, con prudencia y evitar cualquier tipo de acción que pueda violentar la paz social.

La medida que aplica Interior y Policía, ha sido rechazada por dueños de discotecas, restaurante y otros establecimientos que argumentan que esta le arroja perdidas, por lo que se verán obligado a cancelar empleados.

Pacheco observó que esa medida se aplica en el peor momento, “y saludo el grado de interés que tiene el señor ministro de Interior y Policía, pero con toda honestidad, quiero decirle no solo en mi nombre, sino de muchas voces de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, que se han manifestado en contra de la resolución, a que revoque esa medida”.

“Esa medida no ayuda, no contribuye, esa medida no es la que va a dar con los resultados la solución de los niveles de inseguridad que siente la ciudadanía en la República Dominicana”, indicó el presidente de los diputados.

Pacheco anotó que el pueblo dominicano ha luchado por su libertad, y restringir los derechos de sus ciudadanos entrando en el período de las navidades, por lo cual le pido al señor ministro Vásquez Martínez revocar esa medida.

Resolución 0072

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) redujo el horario de expendio de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo que desde este lunes 7 de noviembre 2022 mediante resolución, prohíbe la venta de 12:00 de la madrugada hasta 8:00 de la mañana, como mecanismo para mantener la seguridad.

La restricción abarca los municipios de Boca Chica, Santo Domingo Este, Oeste, Pedro Brand, San Antonio de Guerra y Los Alcarrizos. Ya similar restricción regía para Santo Domingo Norte.

La resolución MIP 0072 establece que la venta de alcohol en lugares y horarios inadecuados aumenta la posibilidad de situaciones que ponen en peligro la salud y la vida y alerta que la violación podría originar el cierre provisional o definido del establecimiento y la cancelación de la licencia para operar.