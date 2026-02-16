Amarante: Avancemos apoya proceso de renovación de nueva cédula por parte de la JCE

Fuente externa

Durante un recorrido realizado por la Circunscripción #2 de Puerto Plata, Carlos Amarante Baret, en nombre de AVANCEMOS, ofreció su apoyo total al proceso de expedición de la nueva Cédula de Identidad y Electoral por parte de la Junta Central Electoral (JCE).

Amarante expresó que “la expedición de una nueva cédula es garantía de un documento más seguro, confiable y transparente no sólo para la realización de los actos civiles, sino también para la transparencia electoral”.

Desde AVANCEMOS felicitamos al pleno de la JCE y a todo su personal por el empeño y disposición puestos en el éxito de este proceso que fortaleza la democracia dominicana, dijo Amarante Baret.

Carlos Amarante Baret juramentó las Direcciones Municipales de Avancemos de Altamira, Guananico, Los Hidalgos, Villa Isabela y Luperón, completando los nueve municipios de Puerto Plata.