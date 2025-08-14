Apagones en Santo Domingo Este tienen a la gente con el grito al cielo

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– En la calle Diego Alvarado, de El Almirante, la paciencia se agotó. El transformador que alimenta la zona vive averiado y EdeEste, según los vecinos, “ni se da por enterada”. Resultado: tandas de apagones que duran horas y hasta días, en pleno calorazo, dejando a todo el mundo sudando y la comida podrida.

El reclamo no se quedó solo en la acera. La queja llegó a las redes, donde comunitarios etiquetaron a @EdeesteRD pidiendo que, por lo menos, aparezcan a ver qué pasa. “Este transformador mantiene sin electricidad la calle Diego Alvarado. Necesitamos respuesta ya”, escribió uno de los afectados, provocando que otros barrios se sumaran al coro de denuncias.

Y es que la historia se repite en Los Mina Sur, Los Mina Viejo y más allá. En algunos casos, la gente se faja a contar 8, 12 y hasta 24 horas sin luz. “Siempre es lo mismo. Lo poco que se puede comprar de comida para pasar el mes se nos daña”, se quejó una ama de casa, mientras señalaba su nevera vacía.

Lo que más indigna a los comunitarios es que, aunque reciben más apagones que luz, las facturas eléctricas llegan puntuales cada mes. Y si alguien se atrasa en el pago, “cortan el circuito sin pensarlo dos veces”, denuncian.

Cansados de esperar que EdeEste reaccione, los residentes hacen un llamado directo al presidente Luis Abinader para que intervenga y ponga fin a lo que califican como un abuso por parte de la Distribuidora Eléctrica