Apelando a la miopía cerebral

Por Felipe Castro

ás que por el bienestar social de la Nación, sino por su ego personal, el Dr. Leonel Fernández se ha convertido en franco tirador para asesinar las buenas acciones que desde el gobierno viene desarrollando de manera transparente el presidente Luis Abinader.

Con su accionar, Leonel Fernández, perceptivamente entiende que la sociedad de hoy está constituida en un macro club de acéfalos, con memorias tan inmensamente largas que alcanzan el angosto diámetro de la miopía cerebral, incapaces de recordar sus investiduras cargadas con ínfulas de sus últimos dos periodos de gobiernos.

Razones tiene de sobra el ex mandatario para avalancharse, como franco tirador en la búsqueda del poder nueva vez, sobre la premisa falsa de la ceguera ciudadana, incapaz de recordar que el otrora líder y guía del PLD, se convirtió en el más ágil acróbata para no asignarle el 4% a la educación de una ley que él mismo promulgo, cuya negativa generó que la mitad de sus conciudadanos quedaran sumidos en el analfabetismo absoluto, a pesar de haber manejado uno de los presupuestos más altos de la Nación Dominicana, que en dólares serían unos 112 mil millones de dólares, solo en sus ultimo 8 años de gobierno.

La lógica que le dio resultado al ex presidente Fernández ayer, aplicada hoy, no le dará el mismo resultado, ya que sus actos políticos son inmutables y la sociedad de hoy tiene un sentido crítico; es una sociedad altamente proactiva e inmensamente madura, es decir, una sociedad que en vez de preocuparse por los males sociales, se ocupa en cómo resolverlos.

La vuelta al poder del expresidente Fernández, sería la más peligrosa de las aventuras, ya que, por su carácter de inmutabilidad replicaría el imperio de corrupción que, como fuente de continuidad del poder implementó, a partir de su retorno al solio presidencial en el año 2004, y que se extendió hasta el año 2020, cuyos actos corruptos frisaron en el tiempo la posibilidad de alcanzar un desarrollo sostenible. La reversa como opción sería el colapso de la nación.

