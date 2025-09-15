Fuente Externa

Santo Domingo, R.D. – La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) reafirma su compromiso con la ética, la transparencia y la eficiencia institucional, al obtener una calificación sobresaliente de 99.12 de 100 puntos en la más reciente evaluación realizada por la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, correspondiente al mes de julio de 2025.

Este resultado refleja el esfuerzo sostenido de la institución en garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, la rendición de cuentas y la mejora continua de los procesos

Entre los aspectos mejor valorados se destacan el cumplimiento íntegro de la base legal y normativa de la institución; el fortalecimiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información, asegurando a los ciudadanos el derecho a informarse de manera clara y oportuna; también la ejecución responsable del presupuesto institucional y transparencia en los procesos de compras y contrataciones, así como la implementación de programas de planificación estratégica, recursos humanos y asistencia social en favor de la eficiencia y el bienestar institucional y la publicación de datos abiertos y estadísticas actualizadas, facilitando el control social y la innovación.

El director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis Rodríguez Jiménez, destacó que este reconocimiento es el resultado del trabajo en equipo, la disciplina administrativa y la visión de modernizar el sistema portuario nacional bajo los más altos estándares de transparencia.

“Estamos comprometidos en seguir fortaleciendo cada área de la Autoridad Portuaria para garantizar un servicio eficiente, transparente y a la altura de lo que demanda el país. Este logro nos motiva a continuar innovando y elevando la confianza ciudadana en nuestra gestión”, expresó Rodríguez.

Con este resultado, Autoridad Portuaria Dominicana se sigue destacando como pilar en trasparencia y rendición de cuentas entre las instituciones públicas de la presente gestión.