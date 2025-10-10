ASINE inicia nueva etapa institucional abogando por el fortalecimiento del clima de negocios y la seguridad jurídica

Por Madelin Peña

Santo Domingo, D.N. La Asociación Interamericana de Empresas (ASINE) presentó oficialmente su nueva identidad institucional, durante una actividad en la que la nueva presidenta, Yissette Stalcup asumió el liderazgo de la organización con un llamado a consolidar la confianza empresarial y fortalecer la seguridad jurídica en el país.

En el evento, se realizó el lanzamiento de la nueva imagen de la entidad, que representa un ASINE moderno, global, comprometido con el desarrollo que combina competitividad, ética y bienestar colectivo.

En su discurso, la presidenta destacó que la institución inicia una etapa de modernización y apertura, orientada a impulsar la innovación y la atracción de inversiones responsables.

“República Dominicana cuenta hoy con un entorno económico estable y un clima de negocios favorable, pero debemos seguir trabajando en fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y las reglas claras. Estos son pilares indispensables para la confianza empresarial y la sostenibilidad de la inversión”, afirmó.

Durante el acto, que contó con la presencia de ministros, representantes del cuerpo diplomático, empresarios, líderes económico, social, así como personalidades del sector privado vinculadas a áreas productivas del país. La nueva presidenta resaltó que la transformación de la organización empresarial responde a la visión de convertirla en una plataforma de conexión internacional, incubadora de innovación y promotora del crecimiento sostenible, con foco en sectores emergentes como la tecnología, la energía limpia, la agroindustria avanzada, el turismo sostenible y la economía creativa.

“Cuando hay instituciones sólidas y previsibles, el capital se expande, los empleos crecen y el desarrollo se multiplica. Esa es la base del progreso moderno, y hacia allí queremos dirigir nuestros esfuerzos”, agregó.

El evento marcó también un momento simbólico de relevo institucional, con el expresidente de ASINE, Ing. Leonel Castellanos Duarte, pasando la antorcha a la nueva dirección, reafirmando la continuidad y el compromiso de la organización con el desarrollo empresarial dominicano.

Stalcup, expresó que está comprometida en trabajar por un ecosistema empresarial más fuerte, más conectado y confiable, que consolide la reputación de República Dominicana como destino seguro, atractivo y responsable para la inversión.

“ Porque cuando se fortalece la empresa, se fortalece la nación. Y cuando el liderazgo se ejerce con visión y propósito, los resultados trascienden generaciones”, puntualizó.

La nueva junta directiva de la Asociación interamericana de empresas(ASINE), está integrada por la presidenta, Yissett Stalcup, el Vicepresidente, Edmundo Gil, Claudio Fernández, Vicepresidente Regional, Rosa María Jiménez, Relaciones Públicas, José Luis Castillo, Director General, Ramon Galan, Director Ejecutivo y Elaine Matos, Ejecutiva de cuentas.

Esta nueva etapa de ASINE, es una etapa de acción, de alianzas y de fe en el futuro. Una etapa donde cada empresario, cada emprendedor y cada aliado encontrará un espacio para crecer, innovar y contribuir al desarrollo del país que todos soñamos.