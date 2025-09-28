IdeologíasNacionales

«Ateodom tendrá presencia en la Feria del Libro 2025 con el filósofo Diógenes García»

Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco27 septiembre, 2025

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.-La Asociación de Ateos Dominicanos (Ateodom) anunció su participación en la Feria Internacional del Libro 2025, donde tendrá presencia en el Pabellón de Escritores Dominicanos.

En este espacio, los visitantes podrán compartir con el filósofo Diógenes García y otros miembros de la entidad, quienes estarán disponibles para intercambiar ideas y dialogar sobre diversos temas.

La ubicación de Ateodom será al lado de la oficina de la Feria, detrás del Teatro Nacional, según informó la organización.

La invitación fue firmada por Diógenes García, secretario de la asociación, y por Quilvio Vásquez, su presidente.

