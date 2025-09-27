Raquel Peña: “La lectura nos conecta con nuestra historia y nos abre al futuro”

Por Cinthia Polanco

La Vicepresidenta Raquel Peña hizo de su discurso en la feria del libro un paseo por la historia, la imaginación y la esperanza. Con un tono cercano y lleno de emoción, Peña recordó a los dominicanos que Santo Domingo guarda “el primer trazo de América” y que nuestra identidad como nación también se construye en los libros.

Raquel comenzó hablando de la feria como un espejo. “La feria refleja lo que hemos sido, lo que somos y lo que aspiramos a ser como nación”, dijo.

Explicó que cruzar sus puertas es, en realidad, un acto de libertad: los dominicanos están reclamando el derecho a imaginar, a crear y a ser dueños de sus sueños.

Con un hilo de ternura, la vicepresidenta habló de fe y esperanza, destacando que leer no es solo un pasatiempo, sino “la manera más poderosa de soñar con un mundo mejor”. Luego rindió homenaje a Frank Moya Pons, a quien definió como un hombre que convirtió la historia en un puente hacia el orgullo nacional, un ejemplo de rigor, investigación y amor por nuestro pasado.

El futuro, dijo Peña, está en los niños y jóvenes. Y para ilustrarlo, compartió un detalle personal: lee El Principito a su nieta Amalia, un libro que enseña a cuestionar, a explorar y a “mirar realmente lo invisible”. Esa conexión entre generaciones, señaló, es clave para que los niños crezcan con curiosidad y ganas de aprender.

La Vicepresidenta también habló de las iniciativas que ha impulsado bajo el liderazgo del Presidente Luis Abinader. La lectura, afirmó, está en el corazón de las transformaciones sociales. Y subrayó algo que parece urgente: construir bibliotecas en todas las comunidades. Las describió como “lugares vivos, accesibles, cuna de ideas y descubrimiento de vocaciones”.

Entre las acciones recientes, mencionó el proyecto La fiesta de la lectura, que busca llevar la magia de los libros a cada localidad del país. Además, Peña reveló que hace dos años abrió una pequeña biblioteca en la Vicepresidencia, donde presta libros —y es muy estricta con las devoluciones, contó entre risas—.

Antes de cerrar, compartió una reflexión sobre el valor de la relectura: con los años, un libro puede enseñarnos cosas distintas, abrir nuevas interpretaciones y mostrarnos mundos que antes no veíamos.

Finalmente, invitó a que cada visitante de la feria se comprometa con la historia, con la identidad y con el presente y futuro de la patria, viendo a través de los ojos de cada niño la magia de descubrir un libro. “Que esta feria sea un compromiso con nuestra nación y con nuestra gente”, concluyó Peña, recibiendo aplausos de quienes escuchaban atentos sus palabras.