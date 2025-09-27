“La 27ª Feria del Libro abre con homenaje a Frank Moya Pons”

Por Cinthia Polanco

La noche del jueves 25 de septiembre quedó inaugurada la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, con un acto cargado de emoción, homenajes y reflexiones sobre la fuerza transformadora de la lectura.

El escenario fue para el historiador Frank Moya Pons, el gran homenajeado de esta edición. Nacido en La Vega en 1944, formado en la UASD y doctorado en la Universidad de Columbia, Moya Pons es considerado el hombre que nos enseñó a mirar la historia dominicana de frente, desde la vida cotidiana de la gente común hasta los grandes procesos económicos y sociales.

Un audiovisual resumió su legado y lo definió como “el historiador que nos ayudó a entendernos”. Él, con humildad, tomó el micrófono y dijo que el homenaje le parecía “desmedido”, porque lo único que ha hecho en su vida ha sido “trabajar, trabajar y trabajar, como un obrero”. Entre risas, confesó su sospecha de que tantos reconocimientos seguidos son “cosas que se hacen al final de la vida”. Aun así, agradeció al Ministerio de Cultura, a las bibliotecas, y a su familia por aguantar las largas horas de silencio y encierro que le costó escribir sus más de 30 obras.

El Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, fue el anfitrión de la noche. Definió la feria como “un ejercicio de ciudadanía, memoria y futuro” y dio la bienvenida a la Red de Ferias y Festivales Literarios de América Latina, invitada de honor en esta 27ª edición. También rindió homenaje al gestor cultural José Rafael Lantigua, impulsor del modelo internacional que hoy tiene la feria.

La Vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto junto a la alcaldesa Carolina Mejía y otras autoridades.

Juntos entregaron el premio “Toda una vida dedicada al libro” a Isael Pérez Rodríguez, poeta, educador y fundador de Editorial Santuario, casa que ha puesto en alto la literatura dominicana en ferias internacionales.

Este año la FILSD llega con innovaciones: más de 600 actividades en diez días, un espacio de negocios para internacionalizar las letras dominicanas, la reactivación del Bonolibro para regalar miles de ejemplares, 14 nuevos títulos de la Editora Nacional (tres de ellos de Moya Pons) y un pabellón especial llamado “El poder de las buenas palabras”, concebido para promover el respeto y la convivencia frente a la violencia.

La puesta en escena de la inauguración invitó a pensar en la tensión entre el libro en papel y lo digital, recordando que la magia sigue siendo la misma: leer es viajar sin moverse, vivir mil vidas y encontrar libertad en cada página.

El corte de cinta selló el inicio oficial de la feria. Entre discursos y aplausos, quedó flotando una invitación sencilla pero poderosa: que cada persona regale a un niño el amor por los libros, porque allí empieza el futuro.

La FILSD 2025 promete más de 600 mil visitantes y la presencia de más de 40 escritores internacionales. Una verdadera fiesta de la identidad dominicana que, este año, gira alrededor de un hombre que hizo de la historia su oficio: Frank Moya Pons.

“A continuación, les dejamos el video de lo vivido en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.”