Fuente Externa

Santo Domingo .– El titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), doctor Edward Guzmán, encabezaron este martes una reunión de planificación y seguimiento con el objetivo de dar continuidad a la coordinación de acciones que permitan mejorar la prestación de los servicios y la implementación de la Estrategia Nacional de Atención Primaria, como uno de los ejes principales del fortalecimiento del sector salud que Impulsa el Gobierno dominicano.

Durante el encuentro, en el que participaron encargados de áreas estratégicas del SNS y de SeNaSa, se abordaron temas que repercutirán significativamente en el fortalecimiento de la prestación de los servicios en la Red Pública.

El doctor Landrón destacó que esta alianza estratégica representa un paso firme hacia la implementación de la Estrategia Nacional de Atención Primaria, y la aplicación de todas las normativas, protocolos y manuales que implica.

“Esta estrategia también abarca temas como capacitación, reparación y equipamiento de todas las unidades de atención primaria, que es uno de los ejes principales del Gobierno en este año de cara a la eficiencia y humanización del sistema público de salud”, señaló.

En ese sentido, resaltó la necesidad del trabajo conjunto entre ambas instituciones para garantizar atención oportuna, mayor cobertura y calidad en los servicios que recibe la población.

“No es una ilusión lo que hemos venido diciendo durante muchos años, la sostenibilidad financiera de toda la Red Pública de salud es garantizada por SeNaSa”, subrayó.

De igual forma, valoró la apertura del director de SeNaSa para establecer alianzas y sinergia interinstitucional a fin de abordar las necesidades y demandas del pueblo dominicano en materia de salud.

“Queremos garantizarles a los afiliados de SeNaSa, principalmente a los más necesitados, una salud accesible, digna y humana, de manera que el gasto de bolsillo en salud desaparezca e incluso nosotros poder llevar salud mental a los lugares más recónditos del país”, indicó.

En tanto, el director de SeNaSa, doctor Edward Guzmán, enfatizó que se avanza en la creación de una mesa técnica interinstitucional en la que participen el SNS, SeNaSa, el Ministerio de Salud Pública y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), con la finalidad de garantizar mejoras en las coberturas y en la prestación de servicios en los hospitales del país.

“Estamos para trabajar en una sola dirección. Nosotros valoramos todo el esfuerzo que se hace desde cada uno de los hospitales de la red pública y sepan que tenemos todo el interés de trabajar de manera mancomunada”, expresó.

Finalmente, los titulares del SNS y SeNaSa reafirmaron el compromiso de consolidar alianzas estratégicas en beneficio de todos los afiliados de la ARS estatal y de todos los usuarios de la red.