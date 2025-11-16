Fuente Externa

Higüey, La Altagracia. –, El Ayuntamiento del municipio de Higüey, encabezado por el Consejo de Regidores, representantes de la sociedad civil y empresarios, reconocieron al ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, como visitante distinguido de esa demarcación.

El reconocimiento fue otorgado en virtud de la destacada y sostenida labor del ministro Bisonó y su equipo al frente del MICM, por sus significativos aportes al desarrollo de la economía nacional, con un impacto particular en la generación de empleos y el fortalecimiento del sector de Zonas Francas, pilares fundamentales para el crecimiento en la región Este y en toda la República Dominicana».

La distinción fue entregada por la alcaldesa Karina Aristy, quien, junto a las demás autoridades de la Alcaldía, manifestó su orgullo por haber entregado el reconocimiento, a la vez que subrayó que Ito Bisonó ha hecho importantes aportes a la región, a través de las inauguraciones de industrias, programas para las mipymes, entre otros.

Al recibir el reconocimiento, Bisonó manifestó su agradecimiento al tiempo que destacó que todo ha sido posible gracias al equipo que le acompaña al frente del MICM y a la confianza depositada en él por el presidente Luis Abinader.

Durante su gestión, Ito Bisonó, ha mantenido una activa contribución al desarrollo en temas de ganadería, industria y comercio.

Bajo su gestión, el sector de Zonas Francas ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando cifras récord en exportaciones y en la creación de nuevos puestos de trabajo directos, consolidando al país como un destino confiable para la inversión y un hub industrial y logístico clave en la región.

El acto de reconocimiento se llevó a cabo en La Asociación de Ganaderos de Nisibón (AGANI), y contó con la presencia de autoridades locales, empresarios, entre ellos Deysy de Oleo, gobernadora de la provincia La Altagracia, el senador Rafael Varón Duluc, Pedro Castillo, presidente de Agani y Carlos Pina, presidente de la Unión de Empresarios de la provincia La Altagracia.

También Rafael Josías Castillo, presidente de la Sala Capitular de Higüey y los regidores, Santos Laureano, y Juan Francisco Dalmas.

Además, Julio Cesar Cedano, presidente de la Federación de las Asociaciones de juntas de Vecinos de La Altagracia.