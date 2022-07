Ayuntamiento Santo Domingo Este inicia Programa de Gestión de Residuos Sólidos en ribera del Ozama

Por Jhonatan Liriano

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este puso en funcionamiento este miércoles el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Ribera del Río Ozama, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la “RED de Mujeres CODESSD Verde” y Parley for the Oceans.

El programa tiene como finalidad el manejo racional y efectivo de los residuos que generen las comunidades asentadas en la margen oriental del Ozama, protegiendo las aguas y la biodiversidad del río y evitando que los desperdicios lleguen a la costa del Mar Caribe.

“Hemos construido junto a la comunidad un modelo donde todos seremos protagonistas y beneficiarios de la gestión inteligente de los desechos sólidos. El resultado será comunidades más limpias y un río más sano”, explicó el alcalde Manuel Jiménez durante el acto de activación del programa, celebrado en el sector Las Lilas, a pocos metros del río.

En tanto, la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Inka Mattila, explicó que esta iniciativa se trata de fomentar una gestión comunitaria de los residuos sólidos, con la veeduría y participación del liderazgo de la comunidad, y con el involucramiento y empoderamiento decidido del gobierno municipal.

“Durante más de un año, hemos acompañado a la Alcaldía y las/los líderes de esta comunidad, trabajando juntos para identificar las problemáticas, articular la acción colectiva comunitaria, y mapear minuciosamente los puntos más críticos donde el barrio necesita una intervención, incorporando las mejores prácticas de la red de laboratorios de innovación del PNUD a nivel global, con la finalidad de generar soluciones que impacten positivamente la vida de las personas”, indicó Mattila.

Además, la iniciativa procura cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de la población involucrada, trabajando cada etapa del proyecto con el liderazgo comunitario y ejecutando campañas de educación ciudadana.

El trabajo entre el Ayuntamiento, la RED de Mujeres CODESSD-Verde, el PNUD y Parley for the Oceans será realizado de manera coordinada y cada una de las organizaciones tendrá un punto de incidencia específico. El área de acción de Parley for the Oceans partirá desde el puente Matías Ramón Mella hasta el barrio Oxígeno, donde inician las operaciones de CODESS, la cual se extenderá hasta el puente Francisco del Rosario Sánchez (de La 17). Desde el puente Sánchez en adelante operará el PNUD en alianza con organizaciones de base comunitaria.

ESTRATEGIA PNUD

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de la Plataforma Rescate Ozama, busca ejecutar soluciones donde la comunidad mejore sustancialmente la gestión integral y sostenible de plásticos y residuos sólidos, a fin de contribuir con las metas de producción y consumo sostenibles en la República Dominicana, y la conservación de los océanos.

La iniciativa co-construida por a la alcaldía de SDE, el PNUD y la comunidad tiene dos grandes ejes. Una contempla el aspecto logístico de la recogida de los residuos y de la mejoría de las rutas y frecuencias. Para ello, se estará gestionando la recogida en las zonas remotas del barrio, por donde no pueden entrar los camiones y ya se han instalación contenedores que servirán como puntos de acopio.

El segundo eje de trabajo es una intervención de tipo socio pedagógico y participativo, aquí se contempla articular una sociedad de comunitarios y comunitarias que van a formarse en prácticas adecuadas de disposición y clasificación de residuos sólidos, para que estos a su vez sean multiplicadores en cada hogar, colmado, escuela, iglesia en la comunidad para fomentar un cambio de cultura ciudadana que necesitamos para tener un entorno más limpio y sano.

Además, PNUD y la Alcaldía de Santo Domingo Este trabajan en una intervención de mejoría del espacio público, especialmente del parque de las Lilas, a través de una metodología de urbanismo participativo, con ello se busca no solo eliminar los residuos, sino promover el embellecimiento del entorno y el sentido de pertenencia de los/as comunitarios/as.

CODESSD

El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) trabaja con carácter de asociación con mujeres, apoyándolas para desarrollar emprendimientos microempresariales alrededor del reciclaje de desechos sólidos.

Parley for the Oceans

Parley for the Oceans, bajo el Proyecto de Prevención de Residuos Marinos en el Mar Caribe (PROMAR), tiene el objetivo de fungir como un espacio para promover la participación comunitaria en la gestión de sus residuos sólidos y así prevenir la generación de potencial basura marina. Se enfocará en recoger casa por casa y en los negocios los desechos de plástico que se generen en su área de impacto.