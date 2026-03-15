Banreservas reafirma su respaldo al arte y la cultura como patrocinador de Premios Soberano 2026

Por Roberto Antonio

Santo Domingo.– El Banco de Reservas reiteró su compromiso con el impulso del arte y la cultura dominicana al anunciar su participación como patrocinador de la edición 2026 de Premios Soberano, el principal galardón que reconoce el talento y la trayectoria de los artistas y comunicadores del país.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, expresó que el apoyo a Premios Soberano forma parte de la visión del banco de impulsar las expresiones culturales que representan la identidad dominicana.

“Desde el Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos, estamos comprometidos con promover lo mejor de la cultura y el arte hecho por y para los dominicanos. Nuestros artistas y comunicadores siempre tendrán en Banreservas una casa que respalde su talento y su contribución al desarrollo cultural del país”, manifestó Aguilera.

El ejecutivo agregó que apoyar Premios Soberano y a sus organizadores, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), es también una manera de reconocer el esfuerzo de generaciones de artistas, productores, comunicadores y técnicos que con su trabajo proyectan la creatividad dominicana dentro y fuera del país.

Como parte de este respaldo a la ceremonia, que se celebrará el próximo 18 de marzo bajo la producción de César Suárez Jr., Banreservas desarrollará una experiencia especial que permitirá a una pareja de clientes y a colaboradores de la institución vivir la premiación como verdaderas estrellas del entretenimiento, disfrutando de manera presencial de todos los momentos de la gala.

Los seleccionados tendrán la oportunidad de vivir una experiencia completa que incluirá asesoría de estilismo, vestuario, preparación previa y acceso a la alfombra roja, donde desfilarán junto a los artistas y personalidades nominadas, además de disfrutar la ceremonia desde el interior del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Aguilera destacó que este apoyo al sector artístico también se refleja en iniciativas impulsadas durante su gestión, como la inauguración del Centro Cultural Banreservas Santiago, en la Zona Norte, espacio que desde el pasado mes de noviembre permanece abierto al público con una programación permanente de exposiciones, conciertos, presentaciones artísticas y actividades culturales.

Este centro cultural se ha convertido en un punto de encuentro para la promoción del talento dominicano, permitiendo que ciudadanos y visitantes extranjeros puedan disfrutar de la música, las artes visuales y las obras de destacados artistas criollos, fortaleciendo el acceso a la cultura y el desarrollo de la industria creativa nacional.

Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), constituyen el reconocimiento más importante a la industria del entretenimiento en la República Dominicana, distinguiendo cada año a artistas de la música, la televisión, el cine, el teatro y otras áreas de la cultura.