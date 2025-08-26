Bombardeos israelíes contra el hospital Nasser dejan 20 muertos, incluidos cinco periodistas palestinos

Fuente externa

Ataques aéreos israelíes contra el hospital Nasser, en el sur de Gaza, dejaron al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas palestinos. Según testigos presenciales, Israel llevó a cabo un ataque de doble impacto contra el hospital. Inicialmente, un dron impactó en el techo del centro médico y mató a un periodista que estaba preparando una transmisión en vivo. Luego, otro ataque alcanzó a periodistas y rescatistas que habían acudido en respuesta al ataque inicial. Durante una transmisión en vivo, el medio Al-Ghad TV registró el segundo ataque contra el hospital. Informa el medio democracynow.

Periodista de Al-Ghad TV: “¡Ahora mismo ha desaparecido el servicio civil! “¡Oh, Dios mío!”. ¡Han matado a esta gente!”.

Los periodistas que perdieron la vida en el ataque israelí han sido identificados como Hussam al-Masri, fotoperiodista de la agencia Reuters; Mohammad Salama, fotoperiodista de la cadena Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, una periodista independiente que trabajaba para la agencia Associated Press; Moaz Abu Taha, un fotógrafo; y Ahmad Abu Aziz, un periodista autónomo que trabajaba para Middle East Eye.

El sábado, otro trabajador de la prensa murió en Gaza a causa de ataques israelíes. Se trata de Mohammed al-Madhoun, que trabajaba para la cadena Palestina TV. Al menos 244 periodistas han muerto en Gaza en los últimos 23 meses.

El ataque de este lunes contra el hospital Nasser se produjo un día después de que las fuerzas armadas israelíes mataran al menos a 64 palestinos, la mayoría de ellos en el norte de la Franja, y al tiempo que Israel intenta tomar el control de la ciudad de Gaza y desplazar por la fuerza a toda su población. Funcionarios de Gaza afirman que Israel ha destruido recientemente más de 1.000 edificios en los barrios de Zeitoun y Sabra de dicha ciudad.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Gaza afirman que otros once palestinos, incluidos dos menores, han muerto por desnutrición en las últimas 24 horas. Desde octubre de 2023, al menos 300 palestinos han muerto de inanición en Gaza. El viernes, la ONU declaró oficialmente la hambruna en la Franja de Gaza. Fuente democracynow.