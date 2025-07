Brasil contraataca a Trump en la guerra comercial

RT

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este jueves que está dispuesto a imponer aranceles recíprocos de 50 % sobre las mercancías estadounidenses si fracasan las negociaciones con el Gobierno de ese país.

Lo más importante es esto: tenemos la ley de reciprocidad, aprobada por el Congreso Nacional. Y sin duda, primero intentaremos negociar. Pero si no hay negociación, se aplicará la ley de reciprocidad. Si nos van a cobrar el 50 %, les cobraremos el 50 %

En una entrevista exclusiva con la periodista Christina Lemos, del medio Jornal da RECORD Lula no descartó acudir a instancias internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), para apelar la decisión del presidente Donald Trump de pechar con un impuesto de 50 % a los productos de Brasil, al tiempo que llamó a recordar que su administración está en conversaciones con Washington desde que se anunciaron los aranceles de 10 %.

«Desde una perspectiva diplomática, tenemos que apelar ante la OMC. Junto con la OMC, podemos encontrar un grupo de países que hayan sido gravados por EE.UU. y presentar una apelación ante la OMC. Podemos hacerlo a través de un proceso completo. Si nada de esto da resultados, tendremos que promulgar la ley de reciprocidad», abundó.

Exigencia de respeto

Pese a su disposición para el diálogo, Da Silva acusó nuevamente a Trump de mentir sobre la realidad de la relación comercial entre los dos países y demandó respeto para el suyo.

El respeto es bueno, y me gusta darlo y recibirlo. No crean que tenemos complejo de mestizaje. No tenemos miedo.

«Claro que nos preocupa Brasil, pero también nos preocupa EE.UU. Trump se dirige a su electorado, pero yo pienso en el pueblo brasileño, que quiere crecer, mejorar su vida y tener buenas relaciones con todos los países», dijo al respecto.

Mantuvo una posición igualmente soberanista al expresarse sobre otros asuntos aludidos por Trump en la misiva de la víspera como las redes sociales y el enjuiciamiento que se le sigue al expresidente Jair Bolsonaro en razón de su presunta implicación en una trama golpista.

«Tienen que respetar nuestro Poder Judicial como yo respeto el suyo. Si lo que Trump hizo en el Capitolio hubiera ocurrido aquí, estaría siendo procesado como Bolsonaro e incluso podría ser arrestado. Aquí, el Poder Judicial es autónomo, especialmente el Supremo Tribunal Federal», recalcó.