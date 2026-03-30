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Fellito Suberví realiza recorrido de supervisión por los sistemas de acueductos y mantiene un monitoreo constante para garantizar el suministro de agua potable a la población del Gran Santo Domingo. Reitera que el compromiso ciudadano es fundamental para asegurar la sostenibilidad del servicio, especialmente ante los desafíos del cambio climático y la creciente demanda.

SANTO DOMINGO.— Al informar que todos los sistemas de acueductos que abastecen de agua potable al Gran Santo Domingo operan a más de un 80 % de su capacidad nominal, con una producción de 446 millones de galones diarios, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, alertó sobre la urgente necesidad de que “todos los dominicanos asumamos la cultura del ahorro del agua como un modo de vida y como garantía para que el futuro fluya con el agua que ahorremos cada día”.

El ingeniero Suberví llamó a los vacacionistas y a toda la ciudadanía a cuidar el agua con responsabilidad y hacer un uso consciente del recurso durante el asueto de Semana Santa. Asimismo, destacó la importancia de mantener prácticas de ahorro de manera permanente y convertir ese comportamiento en un estilo de vida.

Durante un recorrido de supervisión por los acueductos Haina-Manoguayabo y Barrera de Salinidad, el funcionario recordó que el agua es un recurso limitado e insustituible, esencial para el bienestar humano, por lo que insistió en la necesidad de crear conciencia sobre su uso racional.

Fellito Suberví destacó que, durante esta época, se incrementa el consumo de agua en los hogares, centros recreativos y espacios turísticos, lo que puede generar presión sobre los sistemas de abastecimiento si no se adoptan medidas de uso responsable.

“La Semana Santa es un momento de reflexión y, a la vez, una oportunidad que nos brinda el amor a Dios y a su hijo Jesucristo para asumir un compromiso colectivo con la preservación de los recursos naturales, con la convicción de que el agua es un bien vital que debemos cuidar no solo en estos días santos, sino durante todo el año”, expresó Suberví.

El director de la CAASD aprovechó su visita a los referidos acueductos para recomendar a la población evitar el desperdicio de agua en actividades recreativas, utilizarla de manera moderada en las labores domésticas y reparar fugas en llaves, tuberías, tinacos o cisternas.

El ingeniero Suberví explicó que, con estas visitas, mantiene un monitoreo constante de los sistemas de producción y distribución, a fin de garantizar el suministro a la población del Gran Santo Domingo.