Camacho resalta la importancia que el Gobierno otorga al deporte

Fuente externa

Santo Domingo Este.- El ministro de Deportes, Francisco Camacho, encabezó este jueves los actos de remodelación del Polideportivo Coronel Piloto José Vicente Peralta, ocasión que aprovechó para destacar el trabajo en equipo y el valor de los jóvenes pertenecientes a la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), donde se ubica la obra.

“El deporte es una actividad transversal a cada una de las actividades del ser humano, por eso la importancia que este Gobierno le ha dado al deporte en nuestro país”, señaló Camacho.

El ministro afirmó que “esta es una actividad que se está ejecutando en equipo y cuando algo se hace en equipo, como son ustedes un gran equipo, no hay forma de fallar”.

Camacho se refirió a que la remodelación del polideportivo fue realizada, principalmente, por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), y el director del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas de voleibol, Cristóbal Marte.

El Miderec colaboró con la donación de varias lámparas para la instalación, así como con otras para completar el alumbrado interno. Las lámparas donadas, en poder ya de las FARD,serán destinadas para iluminar de nuevo algunas áreas deportivas que están carentes de iluminación.

Marte, en su condición de presidente de la Confederación Norte Centroamérica y del Caribe de Voleibol (Norceca) aportó el piso de la instalación a un costo de 2,478,568 pesos.

Camacho valoró el aporte de Marte al expresar “debo agradecer sobremanera a don Cristóbal porque no hay día que le toque la puerta para cualquier cosa en el deporte, que no me diga inmediatamente que sí”.

Más multiusos

Camacho dijo que el Gobierno de la República Dominicana tiene en planes “dejar instalados 168 multiusos igual que este”.

Esas instalaciones servirán para el disfrute de todos los jóvenes, para el disfrute de cada ciudadano dominicano “porque sabemos que en ustedes está el futuro de la nación, por ustedes debemos de trabajar, a ustedes es que hay que invertirles, para luego nosotros después decir, la República Dominicana ha florecido”, expresó el ministro.

Mientras, el comandante general de la FARD, Leonel Muñoz Noboa, destacó que “hoy la Fuerza Aérea de República Dominicana puede contar con una cancha tanto para voleibol como baloncesto, con los más altos estándares de calidad a nivel olímpico, donde nuestros soldados podrán entrenarse en el ámbito de estas disciplinas deportivas y no solo ellos, sino también nuestra sociedad”.

De su lado, Marte aseguró que Miderec hizo posible “que esto esté hoy instalado, al revelar que Miderec se encargó de todo lo referente a impuestos aduanales y la logística que tiene que ver con el Gobierno “para poder importar desde los Estados Unidos esta utilería”.

Marte recordó que en ese mismo polideportivo se entrenaron las hoy reconocidas “Reinas del Caribe”, cuando se prepararon allí en 1995 para un Mundial y para los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.

La inmortal del deporte dominicano, Milagros Cabral estuvo presente y dijo que la FARD también tiene un “pedazo” del oro del voleibol de esos Juegos Panamericanos.

De la actividad también participaron el comandante de la base, Rafael Candelario Acosta Sen, y del coronel paracaidista y director de Deportes de la FARD, Julio Arias Durán.

La bendición de la remodelación fue invocada por el reverendo diácono Ramón María Santos Paredes.

Arias Durán valoró una vez más el aporte de Camacho y Marte y saludó así a otros federados presentes, en nombre de Muñoz Noboa, el Estado Mayor y la institución de la FARD.

“De todo corazón les damos las más sinceras gracias por este aporte que ustedes dignamente nos hacen”, refirió el oficial.

Oficiales de la selección de voleibol de la FARD estuvieron en el piso durante la inauguración, en la que compartieron también algunos alistados, mientras las gradas estuvieron repletas de jóvenes soldados

Entre los dirigentes deportivos que participaron del acto estuvieron los presidentes de las federaciones de Rácquetbol y Wushu, Rafael Fernández y Luis Chanlatte, así como José Luis Suero, del Ministerio de Deportes.