Cámara de Cuentas aprueba cuatro nuevas auditorías en su decimosexta sesión ordinaria

Santo Domingo, R. D. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana aprobó cuatro nuevos informes de fiscalización y control en su decimosexta sesión ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre. Los informes aprobados corresponden a los programas de ayudas socioeconómicas implementados en el marco de la pandemia de la COVID-19, al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), al Ministerio de la Juventud (MJ) y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), cada uno acompañado de su respectivo informe legal.

El primer ejercicio de control, relativo a la auditoría coordinada de los programas de ayudas socioeconómicas implementados en la región durante la pandemia de la COVID-19, incluyó el período entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2020, y fue una iniciativa del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha Contra la Corrupción Transnacional (GTCT) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), a la que pertenece la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, teniendo una importancia capital, al alcanzar un impacto no solo nacional sino también internacional.

El segundo recoge la investigación especial practicada al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), al período del 15 de agosto de 2014 al 14 de agosto de 2018, en respuesta al requerimiento formulado el 25 de agosto de 2021 por el presidente de la Junta Directiva de ese organismo.

El tercero se refiere a la auditoría de las informaciones financieras contenidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de la Juventud (MJ), correspondientes al período del 1.º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

El cuarto corresponde a la auditoría practicada a los estados financieros del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), por el período comprendido entre el 1.º de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Con estas nuevas publicaciones, el Pleno de la Cámara de Cuentas alcanza un total de 32 informes de auditoría aprobados en tan solo algo más de 4 meses, inicio de la gestión de la nueva composición que encabeza la Dra. Emma Polanco Melo, lo que constituye evidencia del firme compromiso de los miembros del órgano con la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión responsable de los fondos públicos, en estricto apego tanto a la Constitución como a la ley 18-24 sobre Cámara de Cuentas.

Los informes íntegros están disponibles en el portal institucional www.camaradecuentas.gob.do, en las redes sociales oficiales del organismo y en los siguientes enlaces:

