CARD lamenta profundamente el fallecimiento del insigne jurista Almanzor González Canahuate

Santo Domingo. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), en la persona de su presidente, Trajano Potentini, expresa su más hondo pesar al comunicar al país el lamentable fallecimiento del destacado músico, jurista, maestro de generaciones y gloria nacional del derecho, doctor Almanzor González Cañahuate.

El doctor González Canahuate fue una de las figuras más brillantes y respetadas del ámbito jurídico dominicano, dejando una huella imborrable en la enseñanza del derecho, en la práctica profesional y en la formación ética de múltiples generaciones de abogados. Su vida estuvo consagrada a la docencia universitaria, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde tuvo discípulos como el fenecido José Francisco Peña Gómez Y Jorge Subero Isa, entre otras destacadas personalidades, y el ejercicio responsable de la abogacía y al servicio del país, siempre con un profundo sentido de justicia, honor y compromiso social.

Potentini tras destacar el legado de Canahuate recordó que sin lugar a duda, él fue el principal cultor del país, en el análisis, recopilación, investigación y fichaje científico de la jurisprudencia dominicana, estudios concretados en decenas de publicaciones, ligado al mundo editorial y a la promoción y venta de obras y textos jurídicos, además se distinguió como un ferviente defensor de los derechos de los trabajadores, ligado estrechamente a los movimientos sociales y sindicales del país, fue un connotado dirigente del perredeísmo histórico, diputado al congreso, entre otros tantos aportes durante su larga y fructífera vida de casi 90 años de edad.

Durante décadas, el profesor González Canahuate desempeñó un papel protagónico en la consolidación del pensamiento jurídico nacional, siendo ejemplo de integridad, sabiduría y amor por la ciencia del derecho. Sus aportes al fortalecimiento institucional, así como su dedicación a la enseñanza y al perfeccionamiento de las nuevas generaciones, lo convierten en una de las más altas referencias de la profesión jurídica dominicana.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana se une al dolor que embarga a sus familiares, amigos, colegas y discípulos, expresándoles su más sentido pésame, solidaridad y acompañamiento espiritual en este difícil momento.

Su partida deja un profundo vacío en la comunidad jurídica nacional, pero también un legado imborrable que seguirá inspirando a quienes dedican su vida al estudio y defensa del derecho. El CARD honra su memoria y reconoce en su figura un ejemplo de rectitud, sabiduría y servicio a la patria. Paz eterna a su alma.