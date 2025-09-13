Carlos De Jesús lanza mensaje en encuentro por el futuro de Santo Domingo Este

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este. – Lo que el exdiputado Carlos De Jesús presentó como un “encuentro por el futuro de Santo Domingo Este” terminó siendo, en realidad, una demostración de fuerza política cargada de mensajes directos y señales hacia dentro y fuera del PRM.

En una plaza de la avenida San Vicente de Paúl, De Jesús reunió a dirigentes, movimientos y simpatizantes que lo aplaudieron con fuerza cada vez que levantaba la voz para hablar de cambio y de futuro. El propio exdiputado reconoció que se trataba de un “pequeño encuentro” para hablar del futuro de Santo Domingo Este, un tema que, según dijo, lo tiene muy preocupado.

La escenografía no fue casual. A su lado se dejó ver un cuadro de dirigentes reconocidos: el ingeniero Manuel Tejeda; el presidente del PRM en Santo Domingo Este, Adán Peguero; Porfirio Peralta, exdirector de Promypime; y hasta Henry Almonte, jefe de comunicaciones de Carolina Mejía, quien llevó un mensaje de respaldo a la idea de que “del puente para acá nadie da línea”.

Los movimientos también hicieron presencia: Guardianes del Cambio, Modi, Renacer y representantes del equipo de Francisco Fernández, encabezados por la doctora Jeanette Acosta. Incluso, entre los saludados, apareció el popular dirigente conocido como “La Chapa”.

En ese escenario, De Jesús dejó claro que se trataba de algo más que una simple reunión. Aseguró que lo que estaba ocurriendo era un punto de partida histórico y que en Santo Domingo Este ya no se aceptará menos de lo que se merece.

Durante años, Santo Domingo Este ha carecido de un verdadero plan de desarrollo. El municipio no puede seguir soportando la improvisación: necesita limpieza, orden y un gobierno que esté cerca de la gente. Apuntó

El exdiputado ató su propuesta a la visión del presidente Luis Abinader, a quien describió como garante de transparencia. Pero lanzó también una línea dura hacia su propio partido, reclamó una dirigencia confiable, libre de farsantes, doble cara, rateros y funcionarios incapaces, entre otras cosas.

En ese punto aseguró que las encuestas y estudios coinciden en algo: la palabra que lo define es confianza.

Prometió que ese capital político se transformará en un ejército listo para salir a las calles, formar y juramentar los comités de base necesarios para fortalecer al PRM desde abajo.

Pidió evitar ataques internos y mantener la unidad alrededor del PRM, al que definió como la marca política que asegura cualquier proyecto de futuro.

Con tono encendido, aseguró que su lucha no es por ambición personal, sino por compromiso con el municipio. Y dejó claro que su objetivo es cambiar la percepción de Santo Domingo Este: de problema nacional a motor de desarrollo.

El mensaje fue claro, Carlos De Jesús está en movimiento. El “encuentro por el futuro” fue apenas la excusa. Lo que se vio la noche del pasado miércoles en la San Vicente de Paúl fue el arranque de un proyecto que amenaza con mover las fichas dentro del PRM y reordenar el tablero político de Santo Domingo Este.

👉 Aquí le dejamos el video para que disfruten el discurso completo del exdiputado Carlos De Jesús.